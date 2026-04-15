Empieza el juicio contra el peluquero acusado de haber asesinado de un balazo a su compañero de trabajo en Recoleta

El juicio oral contra Abel Guzmán, el colorista de peluquería de 45 años acusado de asesinar de un balazo en la cabeza a su compañero laboral Germán Medina (33) en el local del barrio porteño de Recoleta en el que trabajaban, comenzará en el mediodía de este miércoles.

El caso, que conmocionó al país debido a que el ataque fue captado por las cámaras de seguridad de la peluquería, llega finalmente a debate tras poco más de dos años del hecho, ocurrido el 20 de marzo de 2024.

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El juicio se concretará en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 24, que programó tres audiencias para el proceso: la primera se desarrollará este miércoles, desde las 13.30, la segunda será el 21 de abril, desde las 14; y la tercera el 29 de abril, desde las 13.30.

La fiscal general Ana Helena Díaz Cano será la responsable de la acusación, en tanto que la defensa estará a cargo de los abogados Ricardo Alfredo Sanetti y Claudio Domingo Severino.

La querella, que representa a la familia de Medina, buscará demostrar la presunta premeditación del ataque.

Guzmán, quien permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal N° 1 del partido bonaerense de Ezeiza, llega a esta instancia bajo la imputación de homicidio agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego.

El caso generó un fuerte impacto público no sólo por el brutal ataque, captado íntegramente por las cámaras de seguridad del local, sino también por la prolongada fuga del acusado, quien permaneció oculto durante más de dos meses hasta ser capturado en la provincia de Buenos Aires.

Detalles del crimen

Según la reconstrucción de la investigación del caso, poco después de las 8 de la noche del 20 de marzo de 2024, la peluquería "Verdini", situada en la calle Beruti al 3017, ya había cerrado sus puertas para atención al público.

En el interior, había cinco personas, entre ellas el dueño del local, Facundo Verdini. Todos tomaban cerveza de manera relajada tras la jornada laboral.

La tensión se produjo cuando Guzmán, quien hasta ese momento se mantenía de pie y algo apartado, sacó una pistola que llevaba oculta a la altura de su cintura.

"Quédense quietos porque les vuelo la cabeza a los cuatro", amenazó el hombre de 45 años.

Todos intentaron calmarlo pero fue en vano, ya que Guzmán disparó contra Medina un balazo que le impactó en la cabeza y le provocó la muerte.

La secuencia, que fue capturada por las cámaras de seguridad de la peluquería, se completó con Guzmán huyendo por una ventana

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