Condenaron a 20 años de prisión al colorista Abel Guzmán por el crimen del peluquero de Recoleta

La querella y la fiscalía pedían prisión perpetua, pero el Tribunal Oral en lo Criminal 24 condenó al colorista Abel Guzmán a 20 años de prisión por el asesinato de su compañero de trabajo Germán Medina.

El juicio por el crimen del peluquero ocurrido en el barrio porteño de Recoleta llegó a su etapa final este jueves durante la audiencia para conocer el veredicto.

El asesinato ocurrió el 20 de marzo de 2024. Guzmán, de 45 años, fue sentenciado por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad y amenazas".

El abogado querellante Juan Manuel Dragani fue directo: "Tanto la fiscalía como nosotros habíamos pedido prisión perpetua, mientras que el tribunal le dio 20 años".

Germán Medina fue asesinado en la peluquería.

En ese sentido, el letrado confirmó que el veredicto definitivo llegará el 14 de mayo y que, a partir de ese momento, correrá el plazo para apelar.

"Por supuesto, vamos a apelar y entiendo que la fiscalía hará lo propio", agregó Dragani, quien además señaló que la fiscal Ana Helena Díaz Cano había solicitado que el hecho se califique como homicidio "doblemente agravado" por alevosía, carátula que el tribunal no adoptó.

El trasfondo del crimen: formol, roces y tensión

La fiscalía reconstruyó el clima previo al crimen. Guzmán trabajaba desde hacía una década en la peluquería, pero desde meses antes mantenía roces con sus compañeros por el uso de formol en los tratamientos capilares.

Las quejas de Medina quedaron registradas en un grupo de WhatsApp, donde incluso el jefe del local le ordenó que dejara de usar el producto.

El día del hecho, testigos describieron a Guzmán con "conductas erráticas", más aislado y callado que de costumbre. La causa continúa su curso judicial a la espera del veredicto formal y las apelaciones anunciadas.

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