"Les voy a volar la cabeza": el dueño de la peluquería reconstruyó el crimen de Abel Guzmán

Facundo Verdini, dueño de la peluquería de Recoleta donde Abel Guzmán mató de un disparo a su compañero Germán Medina, declaró este miércoles en el juicio oral y reconstruyó minuto a minuto la noche del asesinato.

Según su relato ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°24, previo al crimen del peluquero, todo era una jornada normal. A la noche, el equipo se quedó tomando una cerveza. Germán contaba una anécdota de cumpleaños cuando Guzmán sacó un arma.

"De la nada sacó un arma y me dijo que quería hablar. Nos apuntó a todos", declaró Verdini. "Les voy a volar la cabeza a todos", fue lo que dijo el acusado antes de cerrar todas las puertas con llave.

"Empezó a dirigirnos, parecía un criminal", explicó Verdini sobre la actitud de Guzmán, quien había tomado previamente la llave de la peluquería y fue cerrando cada salida, dejando a todos sin escapatoria. "Era imposible escaparme. Además de mí, nadie tenía llave", aseguró.

El crimen del peluquero quedó filmado por una cámara de seguridad.

El desenlace fue brutal: "Germán no dijo nada y pum, le disparó. El sonido fue tremendo. Cuando dispara, salimos todos corriendo".

Verdini se encerró en el baño y llamó al 911. "Dije 'disparó, disparó, Abel, Abel'. A los dos minutos llegó la policía", recordó.

El formol y el deterioro de la relación

Sobre el posible móvil del hecho ocurrido en marzo del 2024, el dueño señaló que tanto él como Medina solían discutir con Guzmán por el uso de formol puro en el local, algo que ambos desaconsejaban.

En la última semana previa al crimen, la relación entre Guzmán y Medina se había deteriorado. "Se hacían la vida imposible", admitió Verdini, aunque aclaró que nunca imaginó que podía terminar así: "Puede ser que haya tenido celos de Medina".

"Después del crimen no quería saber nada con la peluquería, no quería ser peluquero, no quería saber más nada de nada", cerró el testigo.

Declaró también Noelia Palazzo

Noelia Palazzo, empleada que llevaba un mes en el local al momento del crimen, también declaró este miércoles. Contó que esa noche se había quedado por primera vez fuera de su horario, tomando una cerveza con sus compañeros.

Describió el momento en que Guzmán irrumpió: "Sacó un arma y nos dijo que nos quedáramos quietos porque nos iba a volar la cabeza". Tras el disparo, corrió al baño. "Cuando salí, lo vi a Ger así", dijo entre lágrimas, y llamó al 911.

Su declaración quedó incorporada al expediente. Los alegatos de fiscalía y querella están previstos para el 5 de mayo a las 13.30. Guzmán es defendido por Claudio Severino y Ricardo Sanetti; la familia de la víctima es representada por Juan Manuel Dragani.

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