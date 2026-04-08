San Lorenzo no fue una luz e igualó ante Recoleta FC en su primer partido de la Copa Sudamericana
Por la fecha 1 del Grupo D, San Lorenzo empató como visitante frente a Recoleta FC y sumó un punto en su estreno en la Copa Sudamericana 2026.
Por la fecha 1 del Grupo D, San Lorenzo igualó 1-1 como visitante frente a Recoleta FC y consiguió un punto en su debut en la Copa Sudamericana 2026.
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En el Estadio Defensores del Chaco las emociones llegaron rápidamente. Tanto es así que, apenas a los 12 minutos, y tras un buen desborde de Aldo González, Allan Wlk puso el 1-0 para el elenco local.
Sin embargo, el Ciclón reaccionó y cuatro minutos más tarde llegó al empate con el gol de Rodrigo Auzmendi.
A partir de allí no hubo más movimientos en el marcador, pese a que en la última jugada del partido, Orlando Gill le tapó un remate a Wlk y evitó el triunfo agónico del conjunto guaraní.
Gracias a la igualdad, y a la victoria de Deportivo Cuenca ante Santos, San Lorenzo y Recoleta quedaron con un punto.
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