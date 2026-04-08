San Lorenzo no fue una luz e igualó ante Recoleta FC en su primer partido de la Copa Sudamericana

Por la fecha 1 del Grupo D, San Lorenzo igualó 1-1 como visitante frente a Recoleta FC y consiguió un punto en su debut en la Copa Sudamericana 2026.

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En el Estadio Defensores del Chaco las emociones llegaron rápidamente. Tanto es así que, apenas a los 12 minutos, y tras un buen desborde de Aldo González, Allan Wlk puso el 1-0 para el elenco local.

SE ABRIÓ EL MARCADOR EN EL DEFENSORES DEL CHACO: Wlk firmó el 1-0 de Recoleta contra San Lorenzo en el estreno en la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Sudamericana.



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Sin embargo, el Ciclón reaccionó y cuatro minutos más tarde llegó al empate con el gol de Rodrigo Auzmendi.

RÁPIDA REACCIÓN DEL CICLÓN: Auzmendi definió de primera para estampar el 1-1 de San Lorenzo contra Recoleta en la CONMEBOL #Sudamericana.



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A partir de allí no hubo más movimientos en el marcador, pese a que en la última jugada del partido, Orlando Gill le tapó un remate a Wlk y evitó el triunfo agónico del conjunto guaraní.

GILL EVITÓ UN GOLAZO DE WLK Y SOSTUVO EL EMPATE DE SAN LORENZO: gran jugada y definición del delantero de Recoleta y mejor respuesta del arquero del Ciclón en la CONMEBOL #Sudamericana.



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Gracias a la igualdad, y a la victoria de Deportivo Cuenca ante Santos, San Lorenzo y Recoleta quedaron con un punto.

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