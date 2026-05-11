Humilde vivienda se consumió en llamas: convivían dos familias y se quedaron sin techo

Con la llegada de los fríos comienza un verdadero problema en aquellos humildes hogares que no cuentan con las condiciones mínimas indispensables para proteger a las familias de las crueles y bajas temperaturas.

Este lunes se incendió por completo una propiedad que albergaba a dos familias que convivían en el mismo terreno. El hecho sucedió en calle Rafael Obligado al 700 en el barrio "5000 lotes".

Vecinos relataron que la paz del barrio se rompió cuando empezaron a pedir gritos de auxilio. A los pocos minutos descubrieron una densa humareda que comenzaba a salir del lugar afectado. En forma inmediata algunos empezaron a llamar al 911 para pedir ayuda y otros vecinos fueron hasta el lugar para dar una mano.

Fue así que lograron unir esfuerzos para salvarle la vida a las personas que estaban en el interior de la vivienda. Se trata de una mujer que tiene bajo su custodia a 4 sobrinos.

En el mismo terreno, hay una segunda vivienda humilde y es ocupada por una mujer con sus 2 hijos.

El informe preliminar dado a conocer por personal de bomberos indica que los daños son totales. Perdieron todo: camas, mesas, sillas, ropas, calzados, abrigos, comida, todo.

Por este motivo es que se hace indispensable la solidaridad del pueblo mendocino para poder asistir a los menores de edad que quedaron viviendo en la calle y tienen 02, 04, 12, 14, 15 y 17 años.

Se ha dado a conocer un teléfono celular para poder concretar algún tipo de donación que es muy necesaria y en forma inmediata. Para colaborar se puede llamar al 2616990917.

Las actuaciones del caso quedaron a cargo de personal de comisaría de jurisdicción con la supervisión de Oficina Fiscal departamental Las Heras.