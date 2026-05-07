Grupo Olmos a la vanguardia de la salud cardiovascular presenta una interesante propuesta en Mendoza

Bajo la temática de "Enfoque integral del paciente adulto mayor con enfermedad cardiovascular", expondrán especialistas convocados por BASA Salud y que forman parte del prestigioso staff de especialistas que cumplen funciones tanto en Clínica Santa Clara como en Fundación Favaloro, ambas gerenciadas en todo el país por el contador Raúl Olmos y sus colaboradores.

Entre ellos, se destacan los médicos Eduardo Giner, Oscar Mendiz, Adrian Lescano, Eduardo Delgado y Ricardo Iglesias.

Las actividades van a desarrollarse este viernes 8 de mayo en calle Peltier 10 en pleno centro de Mendoza, sede de la Caja de la Salud y a metros de Avenida San Martín.

El programa de actividades indica lo siguiente:

Mesa 1: 16 a 17.30

16: Envejecimiento cardiovascular, cambios fisiológicos vs patológicos. Adaptación normal del corazón al envejecimiento y su impacto clínico. Estará a cargo del Dr. Eduardo Giner.

16.15: Cardiopatía isquémica en el anciano, toma de decisiones en la sala de hemodinamia. Estará a cargo del Dr. Oscar Mendiz.

16.35: Insuficiencia cardíaca en el adulto mayor, retos actuales, HFpEF, adherencia, comorbilidades y nuevas terapias. A cargo del Dr. Adrián Lescano.

16.55: Conceptos geriátricos integrados a la atención de pacientes críticos en UCO, a cargo del Dr. Eduardo Delgado.

Luego de la discusión del panel de expertos, está previsto a la hora 18,30 la Apertura y Conferencia inaugural "Evaluación global del paciente geriátrico con enfermedad cardiovascular" que estará a cargo del Dr. Ricardo Iglesias

El extenso programa de actividades se desarrollará luego hasta la hora 20. A la par se realizará la "Jornada Enfermería" que dará comienzo a la hora 14,30 y se extenderá hasta las 15.30 horas.

La convocatoria ha despertado el interés de decenas de profesionales que han confirmado su participación en la actividad.