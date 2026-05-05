Andrés Falco llega a Mendoza con una charla sobre cómo vivir mejor con una enfermedad renal

"El diagnóstico no te detiene, te obliga a cambiar el camino". Desde esa idea, Andrés Falco, atleta trasplantado de riñón, llega el próximo 27 de mayo al Hospital Universitario de Mendoza para dar la charla abierta "Salud en la enfermedad renal".

Falco convive desde hace 20 años con Enfermedad Renal Crónica, atravesó 9 años en diálisis y 2 trasplantes.

El deporte lo ayudó a reconstruir su vida. Los hábitos saludables lo llevaron a competir en alto rendimiento y hoy comparte su experiencia en distintos países.

La charla apunta a algo concreto: cómo adaptarse, sostener hábitos y no quedar atrapado en el diagnóstico. Hablará de actitud, disciplina, salud mental y acompañamiento real, con herramientas aplicables al día a día.

Este encuentro forma parte de un ciclo impulsado por NEFRA Medical Care, que brinda servicios de hemodiálisis para pacientes renales y cuenta con 104 centros en Argentina y 10 en Perú, Guatemala y Curazao.

La iniciativa comenzó en 2025 en la Fundación Favaloro, es la primera edición del año y tendrá continuidad en otras ciudades del interior del país, con el objetivo de acercar este mensaje a más personas.

La actividad está dirigida a pacientes, familiares, profesionales de la salud y a cualquier persona que necesite herramientas para atravesar un momento difícil.

Datos del evento:

Fecha: 27 de mayo

Hora: 10 h

Lugar: Hospital Universitario de Mendoza, Paso de los Andes 3051.

La actividad es abierta y gratuita, con cupos limitados. Para anotarse ingresar en las redes de NEFRA MEDICAL CARE, y completar el formulario.