Robó cuatro gallinas "para comer", lo detuvieron y enviaron al calabozo

Un hombre de 51 años quedó detenido y formalmente acusado por hurto luego de ser denunciado en la localidad de Maipú, Mendoza.

El hecho sucedió en una avícola ubicada en carril San Pedro al 600 en la zona de San Roque en el este provincial.

Según sus propietarios, el ahora detenido, ingresó y se llevó 4 gallinas que pertenecían a ese establecimiento. Por este motivo fue que llamaron al 911 para dar a conocer el hecho.

Con los datos en cuestión, rápidamente se movilizó una patrulla y a los pocos minutos dieron con el hombre caminando por la vía pública y con dos gallinas en cada mano. Fue así que lo interceptaron y al preguntarle por qué llevaba así las aves, respondió que eran "para comer".

No obstante hacerle saber que había sido denunciado, procedieron a tomarle los datos identificatorios y lo subieron al patrullero.

La oficina fiscal de jurisdicción pidió que el acusado fuese retenido e imputado por el delito de "hurto". También solicitó que las gallinas fuesen devueltas al establecimiento avícola propietario.

Cientos de mendocinos explotaron en las redes sociales, comparando el operativo policial y la rapidez del accionar judicial para con el ladrón de gallinas, con el espectáculo bochornoso que a diario vivimos como espectadores de funcionarios públicos que se enriquecieron en tiempo record, con gastos escandalosos y donde no se les cae la cara para demorar la explicación del origen de esos cuestionados fondos. Y en dólares.