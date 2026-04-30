¡Sobrevivieron! Seis personas se intoxicaron con monóxido de carbono y fueron internadas

Con la llegada de los primeros fríos la población comienza a calefaccionarse con lo que puede en época de bajas temperaturas. E

n forma permanente se recomienda a la gente tener mucho cuidado con el encendido de estufas ya sea a gas natural, gas envasado o a leña.

Ni hablar cuando estamos en presencia de familias que utilizan "braseros" para intentar darle algo de calor a las frías y precarias viviendas donde se debe elegir entre abrigarse, vestirse o comer.

Este caso sucedió en calle Amigorena en el departamento Las Heras, ubicado en el Gran Mendoza. Un menor de edad fue llevado de urgencia a la guardia del hospital "Ramón Carrillo" porque en su casa empezó a convulsionar.

Luego a medida que íban pasando los minutos el resto de los niños y adultos comenzaron a tener síntomas tales como mareos, vómitos y diarrea.

Fue así que tuvieron que ser ingresados un bebé de 6 meses, dos varones de 6 y 9 años, y tres adultos de 26, 31 y 68 años, quienes quedaron internados y en estado delicado.

Al lugar asistieron profesionales médicos del servicio coordinado quienes revisaron a los pacientes y decidieron trasladarlos en forma urgente a distintos hospitales.

También se hizo presente personal de la empresa provincial de gas ECOGAS, quienes procedieron a inspeccionar el domicilio, ante una posible fuga.

La investigación apunta a que en un ambiente humilde y pequeño donde vive la familia numerosa, encontraron dos motos que utilizan para trabajar y se cree que esas dos movilidades pudieron contaminar el aire de la casa con monóxido de carbono.

En lo que va de abril, un total de 15 personas fueron hospitalizadas en el hospital Ramón Carrillo por intoxicación. La responsable médica de ese nosocomio, de nombre Beatriz Montenegro, dijo que " hay que trabajar mucho en la prevención y no subestimar ningún síntoma".

El monóxido de carbono (CO) es un gas altamente tóxico, incoloro, inodoro e insípido, conocido como el "asesino silencioso". Producido por la combustión incompleta de materiales como gas, leña, carbón o combustible, impide que el oxígeno llegue a los órganos vitales, provocando daños graves o la muerte.

Principales Causas y Fuentes de Peligro:

Aparatos de calefacción en mal estado: Estufas, calefones, calderas, chimeneas y braseros, especialmente en invierno.

Combustión Incompleta: Se produce cuando no hay suficiente oxígeno para quemar el combustible.

Lugares Cerrados: Uso de motores a combustión o parrillas en espacios sin ventilación.

Síntomas de Intoxicación:

Los síntomas suelen confundirse con una gripe o intoxicación alimentaria y pueden incluir:

Dolor de cabeza y mareos.

Náuseas, vómitos y debilidad muscular.

Confusión, somnolencia y alteraciones visuales.

En casos graves: convulsiones, coma o infartos.

Medidas de Prevención Cruciales:

Revisión Profesional: Haga revisar sus artefactos de gas anualmente por un [gasista matriculado].

Ventilación: Mantenga siempre una ventilación constante en los ambientes, especialmente donde haya estufas o calefones.

Llama Azul: La llama de los artefactos debe ser siempre azul; una llama amarilla o naranja indica mala combustión.

No Usar Hornos: Evite utilizar el horno o las hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente.

Detectores: Instale detectores de monóxido de carbono en su hogar.

Ante la sospecha de intoxicación, se debe ventilar el lugar inmediatamente, apagar los aparatos y buscar ayuda médica de emergencia.