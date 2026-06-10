En Mendoza, tomaron a una estudiante del cuello para someterla sexualmente, y a una jubilada dos mujeres le hicieron creer que había ganado la lotería para robarle

Relevamiento de los hechos policiales más impactantes producidos en Mendoza en lo que va de este miércoles 10 de junio 2026:

-Incidente vial en el Acceso Este. Un camión de la empresa de aguas AYSAM perdió dos cubiertas. Sucedió a la altura de calle Avellaneda. Al desprenderse las ruedas, impactaron contra el conductor de una moto que íba en la mano con dirección hacia el centro. El hombre quedó tendido en el asfalto , fue asistido y trasladado a un hospital.

-Una estudiante sufrió un ataque sexual en el departamento San Martín. El hecho tuvo lugar cuando la joven caminaba hacia su domicilio y fue sorprendida por un hombre en la intersección de las calles Ushuaia y Viamonte, a una cuadra del establecimiento educativo y a tres de la Oficina Fiscal N° 3. El agresor se abalanzó sobre la joven y la sujetó del cuello con la intención de arrastrarla hacia un sector oscuro. Sin embargo, la víctima logró resistirse y escapar del lugar. Tras lo ocurrido, tanto la comunidad educativa como vecinos de la zona denunciaron la falta de iluminación en el sector y advirtieron sobre los riesgos que enfrentan a diario quienes transitan hacia los barrios ubicados al norte de la ciudad de San Martín.

-Este miércoles esperan respuestas de la Cancillería argentina los familiares de Paula Giménez y Lucas Aguilera. Son los mendocinos que están detenidos en Libia cuando se dirigían en misión humanitaria a la ciudad de Gaza.

-La justicia le fijó una fianza de $15 millones al empresario del mundo del espectáculo Ricardo "Tito" Bustos. Está imputado por fraude por la supuesta venta viciada de su boliche "Treinta y pico" ubicado en la calle Rioja de Ciudad. Pidió salir del país luego de ser acusado y la Unidad Fiscal de Delitos Económicos hizo lugar, pero lo sujetó a ciertas condiciones.

-Una jubilada fue estafada al hacerle creer que ganó la lotería. Sucedió en San Rafael y delincuentes le robaron dólares y euros. Dos mujeres abordaron a la víctima en la vía pública, se ganaron su confianza con una historia falsa y lograron ingresar a su vivienda para sustraerle una suma no especificada.

-Cortaron el tránsito en Calle Rioja de Ciudad. Fue a la altura de Urquiza. Allí realizaron allanamientos con fuerzas policiales que responden a la justicia federal en una vivienda usurpada desde hace un tiempo. Hubo participación de grupos especiales de policía de investigaciones. Un hombre quedó detenido y según se informó tenía pedido de captura por homicidio.

-Detuvieron a un hombre que transportaba un kilo de cogollos de marihuana. El hecho tuvo lugar en el departamento Las Heras. Circulaba por la vía pública con una mochila. Cuando la policía lo requisó le encontraron la droga y quedó a disposición de la justicia. El acusado de 26 años fue interceptado a la altura de calles Sargento Cabral y Paso de los Andes.

-Detuvieron a un hombre que asaltó una heladería y se atrincheró en el baño. Sucedió en el departamento San Martín. El acusado de 30 años, fue atrapado por la Policía tras ingresar al comercio con intenciones de robo, amenazar a la empleada con un arma de fuego y ocultarse en los sanitarios del local ubicado en Avenida Mitre y Alsina.

-Inseguridad en Maipú. Quedó detenido un delincuente cuando ingresaba a robar a una vivienda en construcción. Días atrás había sido denunciado por robo en una barbería ubicada en calle Zanichelli. Fue seguido por el sistema de videocámaras de seguridad y fue acorralado junto a una cómplice.

-El conductor de un auto hizo una brusca maniobra para no chocar contra un auto detenido en doble fila y con balizas. Como consecuencia chocó a otros dos autos estacionados. Sucedió en calle San Juan de Ciudad entre Don Bosco y Alem. El tránsito quedó reducido a media calzada.

-Dos hombres quedaron detenidos por el robo de un auto en Ciudad. El hecho ocurrió durante esta madrugada sobre calle General Paz y los acusados terminaron aprehendidos gracias al sistema de videovigilancia.