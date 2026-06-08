Una nena de 13 años murió al cruzar la ruta cuando íba a la escuela

Una niña fue atropellada este lunes cuando se dirigía a tomar el colectivo que la llevase desde Agrelo hasta el centro de Luján de Cuyo en la provincia de Mendoza.

Como resultado de las graves lesiones, la adolescente murió en forma instantánea cuando fue arrollada por el conductor de un auto Chevrolet Corsa color gris plata que la embistió cuando cruzó en medio de la oscuridad, la ruta provincial 15.

La víctima fatal era alumna de la Escuela "Laureana Ferrari de Olazábal" y fue identificada como Francesca Villalba, de solo 13 años de edad.

Vecinos del lugar señalaron que están "cansados" de reclamar por las condiciones adversas en las que tienen que esperar el colectivo.

Primero señalaron que las frecuencias son muy espaciosas, que ante la falta de controles, no respetan los horarios y que como en el caso de esta niña, el colectivo va en dirección norte a sur y lo toman ahí porque cuando da la vuelta para ir en dirección sur a norte ya pasa repleto de pasajeros y no levanta a quienes le hacen señas.

En el lugar de la tragedia se pudo observar el asfalto prácticamente molido, no hay luz en la vía pública y tampoco refugio para quienes esperan el colectivo. Las quejas de los habitantes de la zona indican que para poder hacerle seña al colectivero, tienen que encender las pantallas de los teléfonos celulares para que se den cuenta que hay gente esperándolos.

Por estas y otras razones es que piden a las autoridades correspondientes, tanto de la Municipalidad de Luján de Cuyo, como del área transporte del gobierno provincial que "dejen el abandono de lado" y les brinden una solución.

La escuela emitió un comunicado esta mañana e indica lo siguiente:

"La comunidad educativa de la Escuela Laureana Ferrari de Olazábal lamenta con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida alumna. En este momento de tanta tristeza, las autoridades, docentes, preceptores, personal no docente y compañeros de la institución abrazamos fuertemente a toda la familia, amigos, seres queridos, acompañándolos en su dolor y elevando una oración por su eterno descanso".

La institución educativa en un aparte señala lo siguiente:

"La escuela permanecerá unida en el recuerdo de Francesca, brindando todo el apoyo necesario a su curso y a la comunidad escolar ante esta irreparable pérdida".

"Acompañamos a la familia Villalba en este difícil momento"