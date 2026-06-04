Madre e hija casi mueren en el incendio de su vivienda, tren chocó contra una moto y camioneta atropelló a un caballo en Mendoza

Con los hechos policiales más impactantes en Mendoza de las últimas horas:

-Incendio en Guaymallén. En la mañana de este jueves el siniestro afectó una vivienda familiar ubicada en la localidad Pedro Molina. Una mujer y su hija de 3 años tuvieron que ser rescatadas por personal de bomberos y policías. La madre sufrió quemaduras, fue asistida y trasladada en forma urgente a un hospital. Vecinos y personal policial sufrieron heridas e intoxicación por humo. Hubo 4 personas más asistidas por personal médico.

-Una camioneta chocó contra un caballo. El hecho sucedió la mañana de este jueves en Ruta nacional 40 pasando la localidad de Zapata en la zona limíte entre Luján de Cuyo y Tunuyán. Es en la mano que va hacia el Sur y se informó que el vehículo quedó cruzado sobre la cinta asfáltica.

-Mataron a un ciclista en la zona este provincial. Fue atropellado por el conductor de un camión. El hecho sucedió sobre carril Chimbas y calle Careceto en ruta provincial 41. Es en el distrito Chapanay en el departamento San Martín.

-800 millones de pesos se movieron en el último año en sospechosas billeteras virtuales. Ahora son investigadas por lavado de activos provenientes del narcotráfico. En lo que va del jueves son 25 los allanamientos realizados en el departamento Guaymallén, en la capital mendocina y en la penitenciaría.

-Un alumno llegó a clases con un arma blanca. Sucedió este jueves en la escuela "Técnicos Mendocinos" ubicada en Guaymallén. El cuchillo es de fabricación casera, un compañero lo descubrió y avisó a las autoridades. Al hacer declaraciones, el acusado dijo que usa el arma ¨para defenderse de los robos¨.

-En el departamento Tupungato recuperaron 250 kilos de nueces robadas y un acusado quedó a disposición de la justicia. La intervención se produjo durante controles preventivos en inmediaciones de una finca y permitió recuperar cuatro bolsas de arpillera ocultas entre la vegetación. Un hombre de 23 años quedó detenido.

-El intendente de San Rafael denunció a su primo por chantaje. Omar Félix lo acusa de pedir $10 millones para no difundir videos íntimos. El acusado de nombre David Nilo Félix, fue denunciado por el jefe comunal.

-Vecinos hicieron piquete y denuncian rotura de neumáticos por pozos. Sucede en calle Mitre en inmediaciones de carril Godoy Cruz en el departamento Guaymallén. Piden a las autoridades que al menos realicen tareas de bacheo para tapar lo que ellos consideran son verdaderos cráteres en las calles de esa zona.

-El departamento Malargüe ha comunicado a todos sus vecinos que comenzarán a endurecer los controles viales. Esto se debe al incremento de conductores alcoholizados que han sido aprehendidos en esa zona sur de Mendoza.

-En el departamento Maipú lograron rescatar cuatro caballos y hallaron restos de equinos faenados. El operativo se realizó en una zona a la vera del Río Mendoza. Los caballos estaban atados entre arbustos y sin marcas que permitieran acreditar su procedencia. Se investiga posible delito de abigeato.

-Incidente vial en Godoy Cruz. Se produjo un choque en el Acceso Sur mano al norte antes de llegar a Carril Sarmiento. Se registraron importantes demoras.

-Incidente vial en Guaymallén. El conductor de una moto chocó con un colectivo. Sucedió la madrugada de este jueves en calles Corrientes y Sáenz Peña. El motociclista fue trasladado al hospital Central con heridas graves.

-Vecinos de Luján de Cuyo denuncian por aguas servidas en la vía pública. Hay desborde cloacal en calle Santa María de Oro en el tramo que va desde calle Azcuénaga hacia el sur en el microcentro de ese departamento. Piden a las autoridades una respuesta inmediata ante los riesgos que esto significa para la salud de la población. Aseguran que la situación lleva más de seis meses y los aromas nauseabundos se perciben en forma permanente.

-En el departamento General Alvear se registró una pelea en el predio de la terminal de ómnibus. La gresca fue entre jóvenes que dejó como saldo a un varón de 16 años internado en el hospital local. Tras la pelea, podían observarse bicicletas tiradas en el piso y varios jóvenes que presenciaron lo ocurrido.

-Un exfuncionario del ministerio de seguridad de Mendoza estaba enganchado a la luz. Se trata de un cuestionado abogado, quien era titular de esa cartera durante el gobierno de Paco Pérez. Una inspección de la empresa provincial de Energía confirmó que el hecho se produjo en el domicilio particular ubicado en el barrio Dalvian.

-Inseguridad en Malargüe. Propietarios de una finca denunciaron el robo de herramientas y maquinarias. Sucedió en la zona conocida como "Usina Vieja". El hecho sucedió luego de las 4 de esta mañana. Investiga personal de Comisaría 24.

-Incidente vial en Guaymallén. Una formación del tren de la línea "Belgrano Cargas" chocó con una moto. Sucedió pasado el mediodía de hoy a la altura del barrio Suyai.