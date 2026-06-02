Tiene 14 años, está embarazada y denunció que fue violada por su primo de 20

Una joven de 14 años se descompensó, fue llevada a un hospital y allí le dijeron que está cursando un embarazo.

El hecho se conoció cuando las autoridades del hospital público "Dr Alfredo Perrupato" dieron a conocer la novedad a la oficina fiscal del departamento mendocino San Martín.

Se trata de un delito de índole privado, por lo cual la justicia ha extremado el acceso al expediente y a todo tipo de información, con el fin de resguardar la identidad de la víctima.

Se sabe que la niña tiene domicilio en una zona rural del vecino departamento Rivadavia y ella misma confesó que su primo fue quien la sometió sexualmente.

El dato que trascendió indica que el masculino tiene 20 años de edad, y fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, doblemente agravado por tratarse la víctima de una menor de edad.

Se desconoce si la víctima tiene familia, si vive con sus padres y que tareas realiza: si es estudiante o no.

Radio Regional de la zona este mendocina fue quien anticipó la información y se aguarda algún dato específico.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal del Ministerio Público Fiscal, comisaría de jurisdicción, Cuerpo Médico Forense y de los ETI, Equipos Técnicos Interdisciplinarios.