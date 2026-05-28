Dejó morir de hambre a su padre de 72 años: lo atraparon por reconocimiento facial y lo imputaron por abandono

Sergio Morán, de 41 años, fue imputado por "abandono de persona agravado" tras dejar morir de hambre a su padre, Francisco Morán, de 72 años, en una vivienda del departamento de Godoy Cruz, en Mendoza.

El hombre permaneció prófugo durante semanas hasta que el Sistema de Reconocimiento Facial lo detectó el 24 de mayo en la misma zona. Fue detenido de inmediato y trasladado al penal.

El 10 de mayo, personal del Servicio de Emergencias Coordinado ingresó al domicilio y encontró a Francisco en estado de abandono. El hombre repetía que "tenía hambre".

Por otro lado, constataron que la vivienda donde vivía la víctima tenía falta de higiene y contaba con pocos alimentos.

Ante su delicado estado de salud, el hombre mayor fue trasladado de urgencia a la Clínica Santa Clara, donde constataron desnutrición grave, varios hematomas en el cuerpo y neumonía. Murió a las 24 horas de ser internado.

La imputación

El fiscal Juan Carlos Alessandra formalizó los cargos contra Morán: "abandono de persona agravado por haber ocasionado un grave daño en la salud y por tratarse de su propio padre, a quien tenía a su cargo legalmente".

Actualmente, el hombre de 41 años se encuentra alojado en el Penal, enfrentando cargos que podrían conllevar una severa pena de prisión por el abandono fatal de su propio padre.

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