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Martes, 26 de mayo de 2026

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ALLANAMIENTOS

En varios operativos, le encontraron a un trío de jóvenes delincuentes un kilo de cocaína

Procedimientos de la policía local permitieron detectar droga, dinero en efectivo y elementos vinculados al narcomenudeo en distintos puntos de Godoy Cruz

Pablo Molina

La Policía de Mendoza realizó en las últimas horas distintos procedimientos que permitieron detectar droga, dinero en efectivo y elementos vinculados al narcomenudeo en  barrios ubicados en la zona oeste del departamento Godoy Cruz.

Durante la persecusión lograron  secuestrar más de un kilo de cocaína y distintos elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes durante maniobras operativas realizadas por personal de la Unidad de Acción Preventiva (UAP).

El procedimiento de mayor relevancia se desarrolló en el barrio Parque Sur, en jurisdicción de Comisaría 50, cuando efectivos policiales observaron a un hombre que intentó escapar e ingresar violentamente a una vivienda.

Durante la intervención, los efectivos lograron aprehender a tres hombres y detectaron en el interior del domicilio más de un kilo de cocaína, marihuana, bicicletas y una motocicleta tipo enduro presuntamente vinculadas a la actividad investigada.

En total se secuestraron 1,078 kg de cocaína, 36 gramos de marihuana, dos bicicletas rodado 29 y una motocicleta Kawasaki 450 cc. La causa quedó a disposición de la Justicia Federal.

En otro procedimiento, realizado por personal de UMAR en calles Lautaro y Juncal, también en barrio Parque Sur, los efectivos detectaron a un hombre que llevaba envoltorios con cocaína y cannabis entre sus pertenencias. Allí se secuestraron dosis de cocaína, flores de cannabis, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Además, en inmediaciones de calles Lago Hermoso y Andorra, efectivos policiales detectaron cannabis y una balanza de precisión durante el control de un vehículo en la vía pública. Las actuaciones fueron coordinadas con personal de Policía Contra el Narcotráfico y el Ministerio Público Fiscal Federal.

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