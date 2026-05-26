Aberrante: cayó con su auto en un canal, le robaron mientras estaba atrapado y murió

Un cruento episodio se registró en la provincia de Mendoza, en donde un ingeniero de 51 años tuvo un siniestro con su automóvil, pero la investigación posterior de la policía indicó que mientras la víctima estaba atrapada en su Audi3, alguien robó sus pertenencias antes de morir.

Fuentes policiales mendocinas indicaron que la víctima se llamaba Javier Aguiló Isuani, un ingeniero en sistemas mendocino que vivía en Buenos Aires. En tanto, el accidente ocurrió a las 4 del sábado en las inmediaciones del parque General San Martín, en el límite entre la capital provincial y Godoy Cruz.

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En cuanto a la investigación el episodio, las imágenes captadas por cámaras de seguridad, mostraron que el Audi circulaba a alta velocidad cuando perdió el control.

Según la reconstrucción del accidente, el vehículo saltó un lomo de burro, impactó contra el cordón de una rotonda y cayó siete metros hacia un canal aluvional de cemento, utilizado para canalizar el agua de lluvia que baja desde los cerros de la zona.

Extraña situación adentro del auto





Cuando el patrullero llegó al lugar, Aguiló estaba solo dentro del vehículo, y los policías encontraron el cuerpo del ingeniero atrapado en el interior del auto, aunque notaron algo extraño alrededor de la escena.

"Aguiló tenía los bolsillos revueltos y le faltaba documentación", señalaron desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza. Además, dentro del auto apareció un DNI que no pertenecía a la víctima, sino a un joven de 25 años domiciliado en Godoy Cruz.

Tras ese hallazgo, los investigadores sospecharon que alguien había entrado al vehículo después del choque para robar objetos de valor.

Javier Aguiló Isuani tenía 51 años y vivía en Buenos Aires (Facebook).

La situación fue más llamativa cuando el dueño del documento, identificado como Kevin Alexander Martínez, regresó al lugar del accidente.

Según informaron fuentes, el joven no pudo explicar qué hacía allí y quedó bajo sospecha. Los efectivos le encontraron una cartera negra con el logo de Audi y documentación del vehículo perteneciente a la víctima.

Detenido en la causa





Con esas pruebas, Martínez fue detenido bajo la figura de averiguación de hurto calamitoso, un delito que prevé penas de entre uno y seis años de prisión.

Aguiló había viajado a Mendoza junto a su novia para pasar el fin de semana largo, y horas antes del accidente había realizado una publicación en la red social X mientras compartía un asado. "Asau en el hogar, birra, salchi, chinchu, feresss. Esto es la p... vida", escribió junto a una foto del momento.

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