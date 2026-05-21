Manejaba alcoholizado y chocó con Gendarmería: descubrieron que contrabandeaba figuritas del Mundial

Un hombre fue detenido en Mendoza luego de intentar ingresar de contrabando desde Chile un cargamento de álbumes y figuritas del Mundial 2026, valuado en $17.666.843.

El conductor manejaba alcoholizado, evadió un control de Gendarmería Nacional y terminó volcado tras una persecución en la Ruta 7.

La secuencia comenzó durante la madrugada del lunes en el puesto de control vial de Punta de Vacas. Efectivos del Escuadrón 27 de Gendarmería detectaron un Ford Focus que circulaba con las luces apagadas.

Los gendarmes le hicieron señales para que detuviera la marcha. Lejos de frenar, el conductor aceleró, evadió el control y chocó contra el móvil de seguridad antes de emprender la fuga.



La persecución y el vuelco

Se desencadenó una persecución controlada con aviso a otras autoridades de la zona. Todo terminó cuando encontraron el auto volcado al costado de la ruta, con el conductor atrapado en su interior.

Los propios gendarmes lo rescataron y asistieron. Fue entonces cuando comprobaron que el hombre, de nacionalidad peruana, se encontraba en estado de ebriedad con un alto nivel de alcohol en sangre.

El contrabando: figuritas del Mundial

Al revisar el vehículo, los efectivos descubrieron varias cajas con álbumes y figuritas del Mundial 2026. El total de la mercadería fue valuado en $17.666.843.

La Fiscalía Federal de Mendoza tomó intervención, emitió una orden migratoria tras verificar el domicilio del sospechoso y ordenó la incautación del vehículo.

El conductor fue trasladado a la comisaría 23.ª de Mendoza, donde quedó a disposición de la Justicia. Todos los álbumes y paquetes de figuritas quedaron secuestrados a disposición de la Dirección General de Aduanas.

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