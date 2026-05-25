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Lunes, 25 de mayo de 2026

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Tragedia en la Panamericana: un nene se metió con su bici en la autopista y murió atropellado

El dramático episodio ocurrió a la altura de Pilar, cuando el menor de 9 años descendió por una pendiente e ingresó de manera repentina a los carriles principales. La Justicia investiga cómo fue la secuencia.

MCabrera

Un nene de 9 años murió este domingo por la noche al ser atropellado por un auto en la autopista Panamericana, a la altura de Pilar. Ocurrió cerca de las 20:30 en el kilómetro 44, cuando el menor ingresó repentinamente a la traza principal mientras andaba en bicicleta.

La víctima fue identificada con las iniciales B.D. y vivía en el mencionado partido bonaerense. Según las primeras reconstrucciones, el chico circulaba por la colectora en un rodado 16 y descendió por una pendiente sin lograr frenar antes de ingresar a los carriles principales.

Según contaron testigos a las autoridades policiales, el chico estaba junto a un grupo de amigos en la zona cuando bajó con el rodado desde una lomada.

En ese momento, un Volkswagen Vento que circulaba por el carril rápido, manejado por un hombre de 29 años, no llegó a esquivarlo y terminó atropellándolo.

El impacto fue fatal. El nene murió en el acto y su cuerpo quedó sobre el asfalto, mientras que el rodado terminó a un costado de la calzada.

En la zona trabajaron policías de la Comisaría Pilar 7ma junto a peritos viales, que realizaron las tareas para determinar cómo ocurrió el hecho.

Además, se implementó un operativo de desvíos a la altura del Puente Kansas para ordenar el tránsito, que recién volvió a la normalidad cerca de las 22:40.

La investigación quedó a cargo de la UFI de turno de Pilar, que abrió una causa por "homicidio culposo". El conductor del Volkswagen Vento fue imputado y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las pericias y la recolección de testimonios.

El caso generó conmoción entre vecinos y automovilistas que se acercaron hasta el lugar tras el accidente. Ahora, los investigadores buscan reconstruir con precisión la secuencia que terminó con la muerte del chico de 9 años.

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