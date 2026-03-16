¡VIDEO! Así una mujer manejó 6 kilómetros de contramano por la Panamericana

El terror se apoderó de los automovilistas que circulaban por la Panamericana, a la altura de Campana, cuando un auto apareció de frente en el carril rápido. La mujer al volante condujo a contramano durante seis kilómetros, obligando a los conductores a realizar maniobras bruscas para evitar un choque frontal que hubiera sido fatal.

Todo comenzó en la subida de la colectora norte y Chiclana. Según pudieron reconstruir los investigadores, la conductora ingresó de manera errónea y, lejos de detenerse al notar el peligro, continuó su marcha.

Ante los llamados desesperados al 911, se desplegó un operativo cerrojo. Casi una docena de patrulleros y móviles de seguridad vial municipal se sumaron a la persecución para intentar frenar el avance del vehículo, que no se detenía pese a las sirenas y las señas de los efectivos.

La tensión escaló al máximo cuando la mujer ignoró por completo las órdenes de los uniformados. No buscó la banquina ni disminuyó la velocidad, manteniendo una conducta errática que ponía en riesgo la vida de quienes viajaban en sentido correcto hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Accidente

El momento más dramático ocurrió a la altura del kilómetro 70. En medio del despliegue para interceptar al auto, una camioneta impactó contra uno de los patrulleros que participaba del corte. El choque fue tan seco que los airbags de la camioneta se activaron al instante.

Personal de emergencias tuvo que intervenir rápidamente para asistir al conductor y a los policías que ocupaban el móvil embestido. Por fortuna, y pese a la espectacularidad del impacto, fuentes oficiales confirmaron que ninguno de los involucrados sufrió heridas de gravedad, aunque fueron trasladados al hospital local por precaución.

Finalmente, el raid terminó cerca de la intersección de Schinoni y la colectora sur. Allí, los efectivos lograron bloquearle el paso de manera definitiva. La mujer, de 47 años, fue bajada del auto y quedó detenida.

Una vez que la situación estuvo bajo control, se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado de 0,0 gramos de alcohol en sangre. El dato sorprendió a los presentes, dada la peligrosidad de la maniobra realizada durante tantos kilómetros.

La principal hipótesis que manejan los peritos es que la mujer sufrió una desorientación total mientras manejaba. Al parecer, entró mal a la autopista y, presa de los nervios o la confusión, no supo cómo retomar el sentido correcto ni cómo salir de la traza principal, lo que derivó en el caos.