Murió un motociclista atropellado por un camión en la Panamericana

La mañana del viernes amaneció accidentada en la Autopista Panamericana, donde un motociclista murió atropellado por un camión a la altura de la Ruta 197 y estaba restringido el tránsito en la zona.

Según se supo, el trágico siniestro ocurrió en las primeras horas de este viernes a la altura del kilómetro 30, mano hacia la Provincia de Buenos Aires, y se investigan las causas que lo provocaron.

Si bien se investiga el hecho, se cree que el motociclista (de 73 años) habría intentado evitar el pago de un peaje que está a esa altura, por lo que decidió dar vuelta su vehículo y salir por otro lado de la autopista.

Sin embargo, al intentar bajar por una de las subidas de la vía rápida, no se percató de que lo hacía un camión blanco, y terminó siendo atropellado, para morir a los pocos minutos. También se dice que el siniestro pudo haber ocurrido en el momento en el que la víctima habría intentado incorporarse a la autopista y allí chocó contra el vehículo de gran porte.

Tránsito demorado en la zona

A pesar de la llegada de la ambulancia, nada se pudo hacer por la víctima, en tanto, intervienen en el operativo personal de Gendarmería Nacional y autopistas.

Mientras tanto, la subida a la autopista Panamericana a la altura de la ruta 197 se encuentra obstruida, por lo que hay una cierta demora en el tránsito. Además, se aguardaba la llegada de la Policía Científica para retirar el cuerpo del asfalto y llevarlo a la Morgue de San Isidro.



