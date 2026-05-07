Chocó con un container que excedía la altura de un puente y volcó sobre el asfalto

Un camión que excedía la altura máxima permitida impactó contra el puente Los Olivos en el kilómetro 33 del ramal Pilar de la autopista Panamericana y volcó el container sobre la traza.

El accidente ocurrió este jueves a la mañana y obligó a cortar y desviar la circulación en ambos sentidos.

La estructura metálica se desprendió del vehículo y se arrastró unos 30 metros sobre el asfalto antes de quedar detenida. Por suerte, no hubo vehículos alcanzados ni personas heridas.

"Por suerte no venía ningún auto al lado porque podría haber sido aplastado", relató el cronista de A24 desde el lugar.

"Los sensores no se activaron y me confié"

El conductor del camión dio su versión: minutos antes había atravesado el peaje de Pilar y los sensores de control de altura no detectaron ninguna irregularidad.

"Me confié en que pasaba", explicó. Aseguró además que contaba con permisos especiales de circulación y que conocía qué puentes debía evitar.

El factor clave fue que el container viajaba vacío. Sin carga, el camión estaba más elevado de lo habitual. "Como venía descargado, la caja no tenía tanto peso y el camión no venía tan agachado", detalló el chofer. La señalización de la autopista indica claramente que el límite máximo es de 4,10 metros.

El accidente generó un colapso vehicular en ambas direcciones desde varios kilómetros antes del puente. AUSol desvió el tránsito hacia avenida Olivos mientras grúas y personal de emergencia trabajaban para remover el container y normalizar la circulación.

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