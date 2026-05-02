Violento choque entre un auto y un patrullero dejó 7 heridos que fueron trasladados de urgencia

Otro sábado y otro violento choque tuvo lugar en el AMBA, más precisamente en el barrio porteño de San Nicolás, donde en horas de la madrugada un auto y un patrullero protagonizaron un fuerte siniestro: por el hecho hay 7 heridos.

Fue en horas de la madrugada cuando, en la intersección de las avenidas Callao y Corrientes, en el mencionado barrio de la Ciudad de Buenos Aires, un auto y un patrullero tuvieron un violento choque.

Por causas que aún se investigan, el impacto dejó como consecuencia al vehículo blanco destrozado sobre la avenida Corrientes, mientras que el patrullero quedó volcado sobre la avenida Callao.

Crónica se acercó al lugar, donde se realizaron cortes que generaron demoras en el tránsito, y compartió lo sucedido. Se dio a conocer, también, que hubo 7 heridos que fueron trasladados de urgencia a diferentes hospitales de la zona.

El patrullero quedó volcado.

Las primeras informaciones hablan de que en el auto blanco venían cinco personas por la avenida Callao. Y en la esquina con avenida Corrientes, por motivos que se investigan, tuvo lugar el choque con La camioneta, que resultó ser un patrullero de la Policía de la Ciudad.

Este vehículo, en donde iban dos personas, quedó a casi 20 metros de la esquina. El golpe se da en el medio de la camioneta, lo que generó que pierda el control, choque contra el cordón y quede volcada.

Una moto estaba estacionada y cayó a raíz del golpe. Todas las víctimas fueron trasladadas a hospitales de la zona y se desconocen sus estados.