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Sábado, 25 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
SINIESTRO

Manejaba borracho, se quedó dormido y chocó contra tres autos estacionados: dejó un mensaje para los damnificados

El choque múltiple se produjo en la madrugada del sábado en la calle José Bonifacio al 3000.

Gabriel Arias

Otra mañana accidentada tuvo lugar este sábado y, en esta ocasión, el barrio de Flores fue el epicentro de un choque que tuvo como protagonista a un conductor, que estaba en estado de ebriedad, el cual colisionó contra otros tres vehículos que estaban estacionados.

Fuentes policiales informaron que el incidente tuvo lugar en las primeras horas del sábado en la calle José Bonifacio al 3000, del mencionado barrio porteño, cuando -por causas que se investigan- un joven a bordo de un Renault Clio blanco embistió a un Corsa gris que estaba estacionado sobre la mano derecha.

Al ser impactado este rodado, se produjo un choque en cadena que tuvo como protagonistas a un Fiat Uno rojo y un Chevrolet Prisma gris, que estaban estacionados delante del primero.

Como consecuencia del violento impacto, el automóvil causante del siniestro volcó y su ocupante resultó levemente herido, pero no hubo necesidad de trasladarlo a un nosocomio local.

Control de alcoholemia positivo

Por otra parte, el conductor fue llevado a la dependencia policial y, tras someterse a un control de alcoholemia, este resultó positivo, por lo que se le labró el acto correspondiente y se hicieron los trámites administrativos de rigor.

Manejaba borracho, se quedó dormido y chocó contra tres autos estacionados: dejó un mensaje para los damnificados

Finalmente, y tal vez con un sentido de honorabilidad, el chofer que causó el múltiple choque dejó en uno de los parabrisas de los autos siniestrados la siguiente leyenda: "Señor vecino, mi nombre es Fernando, lo choqué y mi número de celular es...".

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