Brutal choque en Floresta: camioneta terminó incrustada en la vidriera de una concesionaria

La mañana del jueves se presentó accidentada en el barrio de Floresta, en donde una camioneta chocó contra una motocicleta y el envión la llevó a terminar adentro de una concesionaria.

Fuentes policiales informaron que el siniestro ocurrió en horas de la madrugada en el cruce de la avenida Juan B. Justo y Carrasco, cuando por causas que se investigan una camioneta Renault Duster blanca impactó contra una moto y terminó adentro del comercio.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta (un joven de 23 años) fue llevado por una ambulancia al hospital Vélez Sársfield con diversos politraumatismos, aunque no revestiría de gravedad su estado.

Por otra parte, el conductor de la camioneta se bajó del vehículo sin inconvenientes y no hubo necesidad de trasladarlo a algún nosocomio, aunque su rodado tuvo un serio destrozo en la parte delantera izquierda.

Daños en la concesionaria





En cuanto a la concesionaria de motocicletas, sus daños materiales se remiten a la puerta de vidrio principal y algunos cascos, aunque ninguna unidad resultó deteriorada.

Finalmente, la policía realizó el control de alcoholemia correspondiente al conductor de la camioneta y éste fue derivado a la dependencia policial para los trámites administrativos. Además, los peritos pidieron las imágenes de las cámaras de seguridad para saber si alguno de los vehículos cruzó en semáforo rojo o a alta velocidad.

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