Violento choque en Flores: un patrullero cruzó en rojo y embistió una camioneta, que terminó volcada

Un violento choque en Flores entre una camioneta y un patrullero dejó como saldo al primer rodado volcado y la conductora del mismo con heridas leves, en un siniestro investigado por peritos.

Fuentes investigativas indicaron que el siniestro ocurrió a las 6.10 de este miércoles en el cruce de la avenida Directorio y Quirno, cuando una camioneta Jeep gris cruzaba en semáforo verde por esta última calle y fue impactada por un patrullero que pasaba en rojo.

Visiblemente conmocionada por la situación, la conductora de la camioneta le dijo a los medios presentes que "venía por la calle Quirno de dejar a mi hija en el hospital donde trabaja de médica, de hecho, fue ella la que me vino a asistir ya que no vino ni el SAME nio una ambulancia. El patrullero pasó en rojo y sin sirena, y yo tenía luz verde para pasar, estoy consciente de lo que pasó y me chocó, hubo un vuelco, me pegó en la rueda trasera y me desestabilizó por completo".

"Pensé que iba a morir si no fuera por el auto que tengo, explotaron los airbags y traía cinturón. Nunca me vino a pedir una disculpa, nadie se acercó a ver que pasó, no sé si era hombre o mujer. Me ayudaron dos personas que venían por la calle, me sacaron el cinturón porque nadie me asistió. Estoy esperando que venga alguna ambulancia porque no me quieren dejar ir de acá", agregó la mujer.

El asunto es que el fuerte impacto entre los rodados dejó una seria congestión de tránsito sobre la avenida Directorio, y casi todos los carriles estaban inhabilitados para circular, con lo cual se recomendaba tomar calles alternativas.

Investigación y mujer con heridas leves





Volviendo al sinestro, la mujer sufrió heridas leves por el mismo y no fue necesaria la intervención del SAME para llevarla a algún nosocomio, por lo que se pudo ir por sus propios medios.

Finalmente, como uno de los rodados participantes en el choque pertenece a personal policial, se espera que otra fuerza de seguridad lleve adelante el peritaje e investigación del episodio. Además, serán claves las imágenes del siniestro para sabre cómo fueron las causas del mismo.

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy



