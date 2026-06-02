Menú
Radio en vivo
Martes, 2 de junio de 2026

Choque y vuelco en Bernal Oeste: una persona herida

Un siniestro vial se registró este lunes por la noche en la intersección de Belgrano y Cerrito.

Redacción FMQ
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Un siniestro vial se registró este lunes por la noche en la intersección de Belgrano y Cerrito, en Bernal, donde, por causas que se investigan, colisionaron una motocicleta y un vehículo particular.

Como consecuencia del impacto, el automóvil quedó en una posición inclinada, lo que motivó la intervención de los servicios de emergencia. En un primer momento se dispuso el traslado del conductor de la motocicleta por parte del SAME, mientras que otra unidad asistió al ocupante del vehículo involucrado.

En el operativo trabajaron efectivos de Bomberos, personal de Patrulla Urbana, Policía y equipos del SAME, que realizaron tareas de prevención y asistencia hasta normalizar la situación en la zona. 

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

3
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

4
El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes
Noticias

El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes

5
La Creamfields vuelve a Buenos Aires: cuándo será y cómo conseguir entradas para el megafestival electrónico
Noticias

La Creamfields vuelve a Buenos Aires: cuándo será y cómo conseguir entradas para el megafestival electrónico

Últimas noticias de Bernal