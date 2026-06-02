Choque y vuelco en Bernal Oeste: una persona herida

Un siniestro vial se registró este lunes por la noche en la intersección de Belgrano y Cerrito, en Bernal, donde, por causas que se investigan, colisionaron una motocicleta y un vehículo particular.



Como consecuencia del impacto, el automóvil quedó en una posición inclinada, lo que motivó la intervención de los servicios de emergencia. En un primer momento se dispuso el traslado del conductor de la motocicleta por parte del SAME, mientras que otra unidad asistió al ocupante del vehículo involucrado.

En el operativo trabajaron efectivos de Bomberos, personal de Patrulla Urbana, Policía y equipos del SAME, que realizaron tareas de prevención y asistencia hasta normalizar la situación en la zona.