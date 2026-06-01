Un médico quilmeño fue distinguido en Italia por una innovadora técnica quirúrgica desarrollada en la ciudad

El médico oftalmólogo quilmeño Roberto Albertazzi fue distinguido en Italia con el premio Giglio d'Oro a la innovación por el desarrollo de una técnica quirúrgica que podría mejorar el tratamiento de pacientes con queratocono, una enfermedad que provoca el adelgazamiento y deformación progresiva de la córnea.

El reconocimiento fue entregado durante el Tercer Congreso Mundial de Queratocono, realizado en la ciudad de Florencia, donde especialistas de distintos países analizaron los últimos avances en el abordaje de esta patología ocular.

La técnica premiada, denominada By-Limbic, fue desarrollada en el Centro de Ojos Quilmes con el apoyo científico del reconocido oftalmólogo Roger Zaldívar. El procedimiento introduce una modificación al método tradicional de implantación de anillos intracorneales, ya que permite colocarlos desde el limbo del ojo, evitando realizar incisiones sobre la córnea.

Según explicó Albertazzi, el queratocono suele manifestarse en adolescentes y adultos jóvenes, y progresa durante varios años antes de estabilizarse. En los casos más severos, los pacientes debían recurrir a un trasplante de córnea.

La distinción internacional representa un importante reconocimiento para la medicina argentina y, en particular, para la labor científica y profesional desarrollada en Quilmes, donde nació una innovación que hoy recibe elogios de la comunidad oftalmológica mundial.