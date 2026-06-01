Quilmes: arrestan a un hombre que usaba tecnología para vulnerar cierres centralizados de vehículos

Personal de las fuerzas de seguridad locales logró la detención de un hombre de 33 años que fue descubierto in fraganti mientras intentaba robar pertenencias del interior de un automóvil estacionado. El sospechoso utilizaba un dispositivo de radiofrecuencia -handy- configurado de manera específica para inhibir las señales de los cierres centralizados y sistemas de alarma.

El procedimiento se inició cuando efectivos de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) Quilmes, que realizaban recorridas preventivas por el ámbito jurisdiccional de la Comisaría Tercera, recibieron una alerta radial procedente del sistema de emergencias 911.

El despacho informaba sobre una retención civil en la intersección de las calles Corrientes y Unamuno. Al arribar al lugar de los hechos, los uniformados constataron que un grupo de ciudadanos mantenía reducido al acusado.

Momentos antes, una vecina había estacionado su vehículo Peugeot 208 blanco en las inmediaciones de las avenidas 12 de Octubre y Calchaquí. Al regresar al rodado a los pocos minutos, la mujer sorprendió al sospechoso dentro del habitáculo revisando sus pertenencias.

Ante los gritos de auxilio y el alerta de la damnificada, el ladrón emprendió una veloz huida a pie, pero fue perseguido, interceptado y cercado por transeúntes solidarios a las pocas cuadras.

Al requisar la mochila que transportaba el imputado, los efectivos policiales hallaron un bolso de mano en cuyo interior se ocultaban un handy negro con batería acondicionado para la inhibición de señales, un juego de llaves, un teléfono celular y un par de guantes azules, elementos que quedaron inmediatamente incautados.

La U.F.I. N° 5 del Departamento Judicial de Quilmes convalidó el desempeño policial, calificó legalmente el hecho como "Tentativa de Hurto Agravado" y ordenó el traslado del aprehendido y de los materiales secuestrados a la sede de los tribunales correspondientes.