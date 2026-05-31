Quilmes volvió al triunfo tras siete partidos sin ganar

Era hora, al fin es un feliz domingo para los hinchas de Quilmes tras siete partidos de pésima imagen, de varios partidos sin goles y de posiciones a las que el club no estaba acostumbrado.

El Cervecero le ganó a Atlético de Rafaela, un rival que siempre se presenta complicado. De hecho, el último triunfo del QAC ante la Crema se había dado en 2007 en el Estadio Centenario, con lo cual hoy no solo se quebró la racha de siete encuentros sin victorias sino también la de no derrotar al oponente de turno.

Cabe destacar el buen primer tiempo del equipo de Leandro Gracián. Los once iniciales volvieron a mostrar superioridad, tal como contra Agropecuario. Un equipo que no brilló pero que generó chances como para ponerse en ventaja, y aunque hoy se topó contra un Bergia de gran actuación, Apareció Ulises Vera para sacar el grito que estaba atragantado en la garganta con un furioso derechazo.

Pero Quilmes pudo conseguir ampliar el marcador en otras dos oportunidades en esa primera etapa. Bolivar no pudo empujar por el primer palo un remate de Rasso y luego Spetale tuvo una muy clara que tapó el 1 visitante.

El segundo tiempo Rafaela comenzó a crecer, la visita cambió el dibujo y su DT tiró a la cancha algunos rapiditos que hicieron retrasar a Quilmes en el campo.

Si bien los primeros 30 minutos del complemento la Crema no consiguió inquietar al Cervecero, si pudo haberlo sufrido a poco del cierre. Sin embargo, cuando más lo necesitaba apareció Lavezzi. El Pocho capturó la pelota en tres cuartos, castigó bajo y cruzado, Bergia tapó pero Spetale en el rebote sentenció la historia.

El 2-0 fue demasiado para los santafesinos y una tranquilidad para el QAC. Porque al nerviosismo de estar ganando solo por la mínima, se le sumaba esa adversa racha que ya sintió más cerca de quebrar cuando consiguió el segundo.

Quilmes ganó más que tres puntos hoy, porque sacó al equipo de la zona caliente, por más que esté solo a un punto aún. Esta victoria debe servirle a este plantel para darle confianza, para lograr identidad, esa que quizás comenzó en Carlos Casares y que debe seguir reforzando para no volver a perderla. Por lo pronto se vendrá otra semana de trabajo, quizás más tranquila que las anteriores, porque hoy el hincha Cervecero volvió a sonreir.

Formaciones:

Quilmes: Gonzalo Marinelli; Martín Vallejos, Ian Rasso, Luciano Recalde, Thomás Ortega; Juan Yangali, Agustín Bolivar, Ulises Vera; Axel Batista; Agustín Lavezzi, Aaron Spetale.

At.Rafaela: Mayco Bergia; Leonardo Flores, Héctor Fernández, Nicolás Ramos, Roque Ramírez; Juan Capurro, Facundo Soloa, Nahuel Cainelli, Matías Pardo; Ciro Leikener, Martiniano Moreno.

Árbitro: Adrián Franklin

Goles: Vera y Spetale (Q)

Estadio: Centenario