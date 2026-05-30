Accidente fatal en el barrio La Paz: murió un motociclista tras un violento choque

Según las primeras informaciones, por causas que aún son materia de investigación, la motocicleta y el automóvil colisionaron violentamente en la mencionada esquina. A raíz del impacto, el conductor del rodado menor sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el lugar antes de poder ser trasladado a un centro de salud.

Testigos indicaron que, tras la colisión, el Audi también impactó contra un colectivo que circulaba por la zona. Luego del hecho, los ocupantes del automóvil abandonaron el lugar, situación que es investigada por la Justicia.

Las imágenes registradas después del accidente muestran importantes daños materiales. El Audi terminó con severas roturas en su parte frontal, mientras que la motocicleta quedó prácticamente destruida sobre uno de los laterales de la calzada.

Personal policial, agentes de tránsito y servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar. La zona permaneció vallada durante varias horas para permitir el trabajo de los peritos, quienes realizaron las tareas correspondientes para reconstruir la mecánica del siniestro y determinar las responsabilidades de los involucrados.

La causa quedó en manos de la Justicia, que busca establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el choque e identificar a todas las personas que participaron del hecho.