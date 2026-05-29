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Viernes, 29 de mayo de 2026

Realizan una capacitación sobre atención sanitaria a personas con TEA

Será este sábado, de 10 a 12, en el Teatro Municipal de Quilmes y será gratuita y abierta a la comunidad.

Redacción FMQ
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Este sábado 30 de mayo se realizará en Quilmes una jornada de capacitación sobre toma de muestras de sangre en pacientes dentro del espectro autista, destinada a profesionales y trabajadores de la salud.

La actividad se desarrollará de 10 a 12 en el Teatro Municipal de Quilmes y será gratuita y abierta a la comunidad.

La propuesta busca brindar herramientas y estrategias para mejorar la atención y el abordaje de personas con trastorno del espectro autista (TEA) durante procedimientos médicos, especialmente en instancias de extracción de sangre, que suelen generar situaciones de estrés o ansiedad.

La jornada es organizada por la Asociación Civil Hablemos de Autismo junto a la Secretaría de Salud del Municipio de Quilmes. Desde la organización señalaron que este tipo de capacitaciones apuntan a promover prácticas de salud más inclusivas y accesibles, fortaleciendo la formación de quienes trabajan en la atención sanitaria cotidiana.

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