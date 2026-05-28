Frustraron un robo bajo la modalidad "escruche" en Quilmes centro y detuvieron a tres delincuentes

Tres hombres fueron detenidos en Quilmes centro luego de ser sorprendidos por la Policía mientras robaban en una vivienda bajo la modalidad de "escruche".

El operativo se llevó adelante en una propiedad ubicada sobre la calle Libertad al 300, tras un llamado al 911 que alertó sobre movimientos sospechosos en el inmueble. Personal del Comando de Patrullas, junto a efectivos del Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría Primera y de la UTOI, arribó rápidamente al lugar y constató que el portón de ingreso estaba abierto.

Con apoyo de vecinos, que advirtieron que los sospechosos aún permanecían dentro de la vivienda, los efectivos ingresaron al inmueble y sorprendieron a los delincuentes mientras revisaban distintas habitaciones.

Uno de los detenidos, de 40 años, llevaba una valija con pertenencias sustraídas, mientras que otro, de 21, tenía en su poder herramientas utilizadas para forzar accesos. El tercer implicado, de 27 años, fue hallado oculto dentro de uno de los dormitorios.

Según la investigación preliminar y el análisis de cámaras de seguridad, los delincuentes habrían esperado que la propietaria abandonara la casa para ingresar pocos minutos después y concretar el robo.

La causa fue caratulada como "Robo calificado en poblado y en banda por efracción" e interviene la UFI Nº 5 del Departamento Judicial de Quilmes.