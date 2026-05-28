Presentaron el Programa para Escuelas Técnicas 2026: en qué consiste

El Municipio de Quilmes llevó adelante la presentación formal del Programa para Escuelas Técnicas 2026, realizado en las instalaciones del Centro de Producción Audiovisual Leonardo Favio (Chacabuco 600, Bernal). La jornada, que contó con un desayuno de trabajo, estuvo encabezada por la intendenta interina Eva Mieri, acompañada por la secretaria de Educación y Cultura, Evangelina Ramírez.

El encuentro reunió a cerca de 50 referentes clave del sistema educativo y productivo de la región, entre ellos funcionarios municipales, autoridades de la Jefatura Distrital, inspectores, miembros del Consejo Escolar y representantes del sector socioproductivo. Asimismo, participaron directivos, jefes de área, docentes de prácticas, integrantes de cooperadoras y estudiantes de las ocho Escuelas de Educación Secundaria Técnica y de la Escuela de Educación Agraria que funcionan en el distrito.

En este marco, Eva Mieri expresó: "Desde la gestión de Quilmes es un orgullo decir que es nuestro municipio el que mayor desarrollo tiene en prácticas profesionalizantes porque es una decisión política que vamos a mantener. Pueden contar con todo el equipo para seguir articulando entre todos y todas para hacer el Quilmes que necesitamos, donde las oportunidades vuelvan a la comunidad, que en el año donde cumplimos 360 años de historia, podamos volver a poner a Quilmes de pie con un buen porvenir para nuestros pibes y nuestras pibas".

Durante la jornada, se trazó un diagnóstico sobre la compleja situación que atraviesa la Educación Técnica Profesional en el ámbito nacional, signada por el desfinanciamiento, la apertura indiscriminada de importaciones y la paralización de la producción industrial. Frente a este escenario, desde la gestión local se ratificó una definición política clara: posicionar a la Educación Técnico Profesional como una prioridad.



El programa presentado articula herramientas de gestión pedagógica y de vinculación laboral en seis ejes estratégicos: Quilmes 360, Desafío TEC, Expo TEC, Charlas TEC, Quilmes Coopera y Quilmes Práctica. La presentación también sirvió para poner en valor el crecimiento sostenido de la Mesa COPRET (Consejo Provincial de Educación y Trabajo) de Quilmes durante los últimos 7 años.

Mediante la articulación entre el sistema educativo, empresas privadas, cooperativas, sindicatos y universidades, Quilmes se consolidó como el tercer distrito de la provincia de Buenos Aires con mayor número de prácticas profesionalizantes, registrando más de 800 estudiantes insertos en el sistema productivo en el 2025.