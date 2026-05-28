Menú
Radio en vivo
Jueves, 28 de mayo de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 28 de mayo

El SMN indicó que este jueves en la Ciudad el cielo estará mayormente nublado, con niebla y neblina hasta la mañana.

Redacción FMQ

El SMN indicó que este jueves en la Ciudad el cielo estará mayormente nublado, con niebla y neblina hasta la mañana. La mínima será de 11 grados y la máxima de 16.

Para el viernes se espera cielo nublado, con temperaturas que irán de los 12 a los 16 grados, con viento del este.

El sábado las condiciones serán similares a la jornada anterior, con una máxima de 17 grados y neblina por la mañana. No se esperan lluvias.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina
Noticias

Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina

3
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

4
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

5
Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher
Noticias

Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher

Últimas noticias de SMN