Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 28 de mayo

El SMN indicó que este jueves en la Ciudad el cielo estará mayormente nublado, con niebla y neblina hasta la mañana. La mínima será de 11 grados y la máxima de 16.

Para el viernes se espera cielo nublado, con temperaturas que irán de los 12 a los 16 grados, con viento del este.

El sábado las condiciones serán similares a la jornada anterior, con una máxima de 17 grados y neblina por la mañana. No se esperan lluvias.