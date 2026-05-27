Dos camiones provocaron graves daños en el tendido eléctrico y generaron cortes de luz en Quilmes

El Municipio de Quilmes intervino este martes en dos incidentes protagonizados por camiones de gran porte que provocaron severos daños en el tendido eléctrico al circular por calles con restricción para tránsito pesado.

El primero de los hechos ocurrió en el cruce de Vucetich y Maier, donde un camión ignoró la señalización vial y terminó enganchando el cableado aéreo, generando daños en la red eléctrica. Personal de la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial interceptó al vehículo, labró la infracción correspondiente y retuvo la licencia del conductor.

El segundo episodio se registró en las calles 893 y 824, donde un camión que transportaba ganado vacuno circulaba por una zona prohibida para este tipo de rodados. El vehículo enganchó cables de alta tensión y provocó un corte de energía que afectó a gran parte del barrio.

Ante la magnitud del incidente, se desplegó un operativo de emergencia con participación de personal municipal, Defensa Civil y Bomberos, quienes trabajaron para asegurar la zona y evitar riesgos para vecinos y transeúntes.

Desde el Municipio reiteraron la importancia de respetar las restricciones de circulación y la señalización vigente para prevenir accidentes y proteger la infraestructura pública.