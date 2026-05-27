Un hombre murió al ser embestido por un tren en la estación Bernal
El accidente ocurrió cuando una formación de la línea Roca ingresaba al andén. El hecho provocó demoras y servicio limitado en los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes.
Un hombre murió este miércoles por la tarde tras ser embestido por una formación de la línea Roca que llegaba a la estación Bernal, en un hecho ocurrido en plena hora pico. La víctima estaba en el paso peatonal a la altura de la calle Zapiola.
Como consecuencia del accidente, el servicio ferroviario funcionó de manera reducida. El ramal La Plata circuló limitado entre Quilmes y La Plata, mientras que el Bosques vía Quilmes operó solamente entre Berazategui y Bosques.
La situación generó importantes demoras y complicaciones para miles de pasajeros que regresaban a sus hogares. Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar.