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Miércoles, 27 de mayo de 2026

Un hombre murió al ser embestido por un tren en la estación Bernal

El accidente ocurrió cuando una formación de la línea Roca ingresaba al andén. El hecho provocó demoras y servicio limitado en los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes.

Un hombre murió este miércoles por la tarde tras ser embestido por una formación de la línea Roca que llegaba a la estación Bernal, en un hecho ocurrido en plena hora pico. La víctima estaba en el paso peatonal a la altura de la calle Zapiola.

Como consecuencia del accidente, el servicio ferroviario funcionó de manera reducida. El ramal La Plata circuló limitado entre Quilmes y La Plata, mientras que el Bosques vía Quilmes operó solamente entre Berazategui y Bosques.

La situación generó importantes demoras y complicaciones para miles de pasajeros que regresaban a sus hogares. Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar.

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