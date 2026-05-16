Alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento para varias provincias

Este sábado algunas regiones de nuestro país tendrán la presencia de fuertes vientos, que hasta podrían tener una intensidad de más de 100 km/h, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para dichas provincias.

El ente meteorológico indicó que la mención es para algunas zonas de Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Juan, Mendoza, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En tanto, también rige la alerta amarilla por nevadas en parte de San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba.

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Alerta amarilla por viento

La región del centro y Cuyo del país será afectada durante la tarde del sábado por vientos del sector sur con velocidades entre los 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden superar los 65 km/h.

En cuanto al sur, se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h a lo largo de todo el día.

Alerta amarilla por nevadas

Por otra parte, el área cuyana será afectada por nevadas de intensidad moderada o localmente fuerte. Sobre la zona cordillerana se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 30 centímetros.

En el resto del área pueden esperarse valores entre 2 y 5 cm, pudiendo ser en forma de lluvia y nieve en las zonas más bajas.

¿Cuándo rige la alerta en cada provincia?