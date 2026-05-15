Trabajadores despedidos del Servicio Meteorológico Nacional realizarán una protestan en Aeroparque

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) junto a integrantes de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) realizarán este viernes asambleas y repartirán volantes en el aeroparque Jorge Newbery, que será el epicentro de una protesta convocada en 20 aeropuertos del país por el deterioro salarial y para exigir la reincorporación de empleados despedidos.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informó en un comunicado que habrá asambleas a partir de las 10.30 en Aeroparque y advirtió que "la próxima semana podría incrementarse" el tenor de la protesta.

Todas las noticias de la pantalla de Crónica, EN VIVO

ATE precisó que también estarán en la concentración miembros de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), además de trabajadores de Intercargo.

En tanto, desde el SMN alertaron que "los más de 140 despidos" en el organismo "constituyen un golpe directo no sólo sobre los trabajadores, sino también sobre una función esencial para la seguridad operacional aérea y para toda la población".

En este marco, subrayaron que "el SMN cumple un rol irremplazable dentro del sistema aeronáutico argentino y debe permanecer bajo la órbita del Estado, garantizando soberanía, profesionalismo y seguridad operacional".

La medida gremial en los aeropuertos fue votada en una asamblea virtual en la que participaron más de 200 delegados y dirigentes sindicales.

En ese contexto, se acordó realizar reuniones en las bases aéreas y entrega de volantes, con el objetivo de visibilizar el conflicto y advertir sobre las deficientes condiciones laborales y operativas en el sector, según informaron fuentes sindicales a la agencia Noticias Argentinas.

El conflicto

La protesta se concretará así después de un mes de conciliación obligatoria en el conflicto que, según ATE, no resolvió los reclamos. El gremio informó que, entre los 140 trabajadores alcanzados por los despidos, hay 98 operadores de estaciones meteorológicas, además de 42 personas que se desempeñaban en la sede central del organismo.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que si el Gobierno no garantiza la continuidad laboral y no avanza con los aumentos salariales pautados, la próxima semana "las protestas crecerán".

"No existieron respuestas concretas a las demandas que tenemos los trabajadores. Estamos frente a un Gobierno que se reitera en el incumplimiento de los acuerdos. Además, las conciliaciones obligatorias que fueron convocadas por la autoridad laboral resultaron en todos los casos inconducentes para resolver el conflicto", sostuvo Aguiar en declaraciones a la prensa.

Sobre la situación del SMN, el jefe sindical alertó: "Mientras estén latentes las amenazas de más despidos y vaciamiento en el Sistema Meteorológico Nacional, y no se cumplan los compromisos asumidos en la ANAC y el EANA, las protestas crecerán".