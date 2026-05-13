Escándalo en San Isidro por una iniciativa inmobiliaria del intendente

El Concejo Deliberante del partido bonaerense de San Isidro aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano (COU), impulsada por el intendente del distrito, Ramón Lanús, en una sesión enmarcada por forcejeos, gritos y protestas de vecinos.

El proyecto fue sancionado el 6 de mayo con 14 votos a favor, 10 en contra y 4 abstenciones. Contempla cambios urbanísticos en Villa Adelina, Boulogne y la costa, incluyendo construcciones de viviendas más altas y reducción en las dimensiones mínimas de monoambientes de 55 a 35 metros cuadrados para determinados sectores.

Todas las noticias de la pantalla de Crónica, EN VIVO





Contempla también nuevas tipologías multifamiliares y mayores alturas permitidas para emprendimientos comerciales.

El oficialismo defendió la medida al argumentar que busca ampliar el acceso a la vivienda y ordenar el crecimiento urbano con una proyección de largo plazo.

Gritos y forcejeos: fuerte protesta



Vecinos y sectores de la oposición denunciaron públicamente la falta de participación ciudadana y advirtieron sobre posibles inundaciones, además de eventuales impactos negativos en el tránsito y la identidad barrial.

Tras haberse suspendido el tratamiento el año último, el oficialismo consiguió así modificar el COU, pese a que la sesión estuvo enmarcada por protestas frente al Concejo Deliberante.

Con máscaras, carteles y megáfonos, integrantes de seis asociaciones que firmaron cartas en contra de las modificaciones se manifestaron en la puerta del edificio legislativo, algunos de los cuales forcejearon con empleados de seguridad que les impidieron el acceso, en medio de gritos.

Las leyendas que se pudieron ver en los carteles indicaban "Villa Adelina presente", "No a los cambios a espaldas de los vecinos" y "Sí al parque público de Beccar", entro otras.