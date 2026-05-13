Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 13 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
DETALLES

Escándalo en San Isidro por una iniciativa inmobiliaria del intendente

El Concejo Deliberante local aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano (COU) en una sesión enmarcada por forcejeos, gritos y protestas de vecinos.

El Concejo Deliberante del partido bonaerense de San Isidro aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano (COU), impulsada por el intendente del distrito, Ramón Lanús, en una sesión enmarcada por forcejeos, gritos y protestas de vecinos. 

El proyecto fue sancionado el 6 de mayo con 14 votos a favor, 10 en contra y 4 abstenciones. Contempla cambios urbanísticos en Villa Adelina, Boulogne y la costa, incluyendo construcciones de viviendas más altas y reducción en las dimensiones mínimas de monoambientes de 55 a 35 metros cuadrados para determinados sectores. 

Todas las noticias de la pantalla de Crónica, EN VIVO

Contempla también nuevas tipologías multifamiliares y mayores alturas permitidas para emprendimientos comerciales.

El oficialismo defendió la medida al argumentar que busca ampliar el acceso a la vivienda y ordenar el crecimiento urbano con una proyección de largo plazo. 

Gritos y forcejeos: fuerte protesta


Vecinos y sectores de la oposición denunciaron públicamente la falta de participación ciudadana y advirtieron sobre posibles inundaciones, además de eventuales impactos negativos en el tránsito y la identidad barrial. 

Tras haberse suspendido el tratamiento el año último, el oficialismo consiguió así modificar el COU, pese a que la sesión estuvo enmarcada por protestas frente al Concejo Deliberante.

Con máscaras, carteles y megáfonos, integrantes de seis asociaciones que firmaron cartas en contra de las modificaciones se manifestaron en la puerta del edificio legislativo, algunos de los cuales forcejearon con empleados de seguridad que les impidieron el acceso, en medio de gritos.

Las leyendas que se pudieron ver en los carteles indicaban "Villa Adelina presente", "No a los cambios a espaldas de los vecinos" y "Sí al parque público de Beccar", entro otras.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

3
Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"
Noticias

Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"

4
Maria Becerra y su regreso a Buenos Aires: cuándo salen las entradas, preventa, precios y ubicaciones para sus shows en el Movistar Arena
Noticias

Maria Becerra y su regreso a Buenos Aires: cuándo salen las entradas, preventa, precios y ubicaciones para sus shows en el Movistar Arena

5
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

Últimas noticias de San Isidro