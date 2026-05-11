Sigue el paro de colectivos en San Isidro y los vecinos no tienen cómo viajar: "El intendente no habló con nosotros"

Las líneas de colectivos 333, 407, 437, 700 y 707 llevaban este lunes casi 20 días sin circular por la zona norte del Gran Buenos Aires a raíz de un paro de actividades de los choferes producto de la falta de cobro de sueldos y los trabajadores criticaron al intendente de San Isidro, Ramón Lanús, al denunciar que no se involucra en el conflicto en procura de acercar posiciones con la parte empresaria.

Así lo dijo Samuel, delegado de los trabajadores, en diálogo con un móvil de Crónica que llegó esta mañana a una de las cabeceras. Consultado sobre la posición del jefe comunal, respondió: "El intendente no habló con nosotros. Sí nos entendió una persona de ahí (por la Comuna), luego de que hiciéramos un corte (de tránsito) en San Isidro. Pero, si no (bloqueábamos), no nos recibían. Además, la 707 es una empresa comunal, depende de él".

Así habló el delegado de los trabajadores con Crónica

Además, advirtió que "hay malhumor" de parte de los vecinos "con el intendente, porque no pone una opción que los saque de los barrios".

Ese sentido, el delegado de los trabajadores aseguró que "hay chicos que no están yendo a los colegios y abuelos que no van al hospital".

Los choferes no cobran hace ya dos meses y, además de las críticas a la Comuna, cuestionan a la compañía.

"De la parte de la empresa, desaparecieron: no hay nadie. Ya tendríamos que haber cobrado los sueldos y no hay nada. Queremos que alguno se haga responsable", protestó este lunes Samuel en el contacto con el canal.

El delegado de los trabajadores, luego, se esperanzó con un eventual envío de partidas del Gobierno bonaerense.

"Si Provincia manda fondos para pagar (salarios), que se los trabe (a la empresa) para que se pongan en las cuentas (bancarias) de los trabajadores. No sabemos si baja un subsidio o no. No sabemos nada. Estamos esperando acá, en la cabecera, para saber cómo salimos de ésta", finalizó Samuel.