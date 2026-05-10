Este lunes habrá paro de colectivos y medidas de fuerza en el subte: qué líneas están afectadas y cuáles son los motivos

El conflicto en el transporte público volverá a sentirse este lunes tanto en Mar del Plata como en la red de subterráneos porteña. Mientras los colectivos en la ciudad balnearia continúan de paro por un reclamo salarial, los trabajadores del subte anunciaron una protesta en la línea B por descuentos que consideran indebidos.



En Mar del Plata, la interrupción del servicio de colectivos seguirá vigente al menos hasta las primeras horas del lunes. Los choferes mantienen una retención de tareas iniciada el viernes pasado debido a la falta de pago de salarios, situación que afecta a miles de usuarios que utilizan diariamente el transporte urbano.

La medida alcanza a todas las líneas de colectivos de la ciudad, ya que involucra a las empresas agrupadas en la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap). De esta manera, el sistema de transporte local permanece completamente paralizado.

Para encontrar una salida al conflicto, este sábado se desarrolló una reunión en el Ministerio de Trabajo bonaerense. Allí, representantes de las empresas aseguraron que obtendrán recursos mediante un crédito privado y que los fondos serán depositados en las cuentas de los trabajadores durante las primeras horas del lunes.

Sin embargo, desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) dejaron en claro que la medida de fuerza continuará hasta que los salarios estén efectivamente acreditados. Según explicaron, los choferes permanecerán en las cabeceras durante la mañana y retomarán el servicio únicamente cuando se confirme el pago.

Hasta que no estén depositados los sueldos no habrá colectivos urbanos en Mar del Plata.

A este escenario se suma una nueva protesta anunciada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), que realizará una apertura de molinetes en la estación Federico Lacroze de la línea B entre las 7 y las 8.

El gremio sostuvo que la medida busca reclamar "la inmediata devolución de los salarios descontados ilegalmente" a trabajadores del sector. Además, volvió a denunciar el estado de la red de subtes y señaló que existen serios problemas de mantenimiento e infraestructura.

En un comunicado, AGTSyP advirtió sobre "las pésimas y riesgosas condiciones del servicio de transporte subterráneo y de la red en la que trabajamos y en la que se transportan millones de personas", con falta de inversión, reducción de personal y deterioro de las formaciones. Según remarcaron, circulan "trenes obsoletos, sin posibilidades de reparación por falta de repuestos y sin sistemas de seguridad operativos".

El sindicato también apuntó contra el estado de estaciones y vías, y denunció problemas de accesibilidad, ascensores y escaleras mecánicas fuera de funcionamiento, además de sectores de la infraestructura que, según afirmó, se encuentran "al borde del colapso".

La medida de fuerza se llevará adelante en la estación Federico Lacroze, de la línea B del subte.

Además, los metrodelegados acusaron a la empresa concesionaria EMOVA de llevar adelante una política de persecución contra trabajadores y representantes sindicales mediante descuentos salariales que calificaron de "fraudulentos".

"Como parte de ese plan, en los últimos meses inició un proceso fraudulento de descuentos injustificados e ilegales sobre los salarios de decenas de trabajadores, delegados y miembros del Secretariado Ejecutivo de nuestro sindicato buscando ‘apretarnos' para que dejemos de exigir un subte cómodo, eficiente, seguro y barato", expresaron.

Además, aseguraron que hubo empleados que sufrieron descuentos equivalentes a entre 10 y 30 días de sueldo, y denunciaron incluso casos de trabajadores que cobraron "0 pesos" pese a haber trabajado todo el mes.

Desde EMOVA, en cambio, rechazaron las acusaciones y defendieron su accionar: "Estas acciones gremiales responden a descuentos realizados a aquellos colaboradores que no cumplieron con sus horarios de trabajo establecidos sin justificación alguna. La compañía abonó los días trabajados y solamente se descontaron aquellos días en los que las personas no prestaron los servicios correspondientes".