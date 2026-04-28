La UBA convocó a un paro total para este miércoles 29 de abril

Las asociaciones gremiales que nuclean al personal docente y nodocente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) convocaron a una medida de fuerza por 24 horas para este miércoles 29 de abril.

El paro responde a la falta de acuerdo en la negociación salarial y el reclamo por una actualización en las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades.

Esta jornada de cese de actividades se enmarca en un plan de lucha que incluye, además, la ratificación de la Marcha Federal Universitaria programada para el próximo 12 de mayo.

Tras el paro del 29 de abril, está programada la Marcha Federal Universitaria para el 12 de mayo.

Según los representantes sindicales, la medida busca visibilizar la situación presupuestaria que atraviesa la educación superior pública en un marco de ajuste sobre el Estado.

Las organizaciones gremiales argumentaron que la huelga se definió "en respuesta al provocador comunicado del Ministerio de Capital Humano del 27 de abril".

Desde los sindicatos se acusa a la cartera nacional de intentar limitar el ejercicio del derecho constitucional a la huelga y de trasladar al personal la responsabilidad de mantener el servicio educativo sin garantizar las condiciones básicas.

Los gremios denunciaron que "el Gobierno inició el desarrollo de una política de pauperización de los salarios y de asfixia del funcionamiento de las Universidades Públicas", remarcando que los ajustes otorgados no compensan el índice inflacionario acumulado.

Los trabajadores advierten que los ingresos del sector educativo superior se ven degradados mensualmente, lo que compromete la estabilidad de los cuadros docentes y técnicos que integran la institución.

Asimismo, la protesta es en reclamo por el incumplimiento sistemático de la Ley de Financiamiento Educativo. Las autoridades gremiales destacaron que la infraestructura y el desarrollo de las actividades académicas se encuentran en riesgo debido a la falta de actualización de los gastos de funcionamiento frente al incremento de costos operativos.

El comunicado de las organizaciones enfatizó que "las instituciones universitarias se sostienen con el esfuerzo, el compromiso y la vocación de quienes trabajamos en ellas todos los días".

En este sentido, la dirigencia sindical fue específica al definir la solución requerida para el conflicto. Afirmaron que "el único plan de contingencia que requiere la Educación Universitaria es el cumplimiento pleno de la Ley de financiamiento", rechazando propuestas alternativas que no contemplen el marco legal vigente para la educación pública.

La medida del miércoles 29 afectará tanto a las facultades como a los establecimientos secundarios dependientes de la UBA, así como a las áreas de investigación y administración.

El objetivo, según indicaron, es "preservar y fortalecer esta institución central para el presente y el futuro" de la Nación, posicionando a la universidad como un eje estratégico para el desarrollo social y científico.

El paro del 29 de abril funcionará como un preludio a la marcha federal, donde se espera la convergencia de universidades de todo el país.