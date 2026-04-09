Axel Kicillof lanzó la rama universitaria del Movimiento Derecho al Futuro: "Se aceleran los tiempos"

En una jugada que ratifica sus aspiraciones para 2027, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó ayer Universidad y Ciencia, la rama estudiantil de Movimiento Derecho al Futuro.

El acto se realizó en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde el mandatario provincial volvió a confrontar su modelo con el del presidente Javier Milei.

Allí se vivió un clima de campaña electoral anticipada, ya que todavía falta más de un año y medio para los próximos comicios. Pero quedó en clara la vocación de Kicillof por mostrarse como alternativa de poder y construir un proyecto político nacional fundado sobre las bases de su gestión en la provincia de Buenos Aires.

El aula magna de Exactas estuvo colmada para ver a Axel Kicillof.

El titular del PJ bonaerense se mostró acompañado por los principales ministros de su gabinete. Entre ellos, Carlos Bianco, Cristina Alvarez Rodríguez y Gabriel Katopodis.

El gobernador mostró rasgos de autocrítica, en un intento por lidiar contra el desencanto y el enojo que el justicialismo generó en buena parte de la población tras el fracaso del gobierno del Frente de Todos. Por eso insistió con su lema de las "nuevas canciones" que debe interpretar ese movimiento.

Pero también fue mucho más incisivo en sus declaraciones sobre la viabilidad del proyecto libertario. "A la experiencia de Milei le quedan menos de dos años", sostuvo.

"Se aceleran los tiempos. No nos puede pasar que logremos una expresión electoral que pueda ganar las elecciones y después tengamos dificultades para gobernar. Hay que tratar de perder el menor tiempo posible en internas y discusiones que no nos llevan a ningún lado. Hay que hablarle a todo el mundo y escuchar mucho. Se trata de sumar. Se trata de militar", insistió.

Acompañamos a @Kicillofok en el lanzamiento del @MOVIMIENTODAF Universidad y Ciencia, en la Ciudad Universitaria de la UBA.



Frente a un Gobierno nacional que desfinancia y menosprecia el conocimiento, no hay lugar para la resignación.



No vamos a naturalizar el ajuste a la... pic.twitter.com/wG0RSc837Y — Cristina Alvarez Rodríguez (@CrisAlvarezRod) April 9, 2026

"Hay que mirarse en el espejo y preguntarse qué tenemos que hacer nosotros con los que están desmotivados, con aquellos a los que cuesta entusiasmar. Eso es el MDF", explicó el mandatario.

A la hora de confrontar con el Gobierno nacional, Kicillof definió al actual como "un tiempo oscuro" y aseguró que el Presidente está llevando adelante "un plan de destrucción masiva", que va más allá del ajuste iniciado en diciembre del 2023 y que está direccionado "a la universidad pública y el sistema tecnológico argentino". En ese sentido, y planteando un escenario futuro de un eventual gobierno, consideró que "no le puede pasar más a la Argentina que su sistema científico intelectual resulte estar ajeno de la experiencia de gobierno".