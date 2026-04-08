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Miércoles, 8 de abril de 2026

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CONFLICTO

Nuevo paro de docentes universitarios: ¿Hasta cuándo se realizará la medida de fuerza?

Los educadores reclaman al Gobierno de Javier Milei la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) concretaban este miércoles un nuevo paro de actividades, con el fin de reclamar al Gobierno de Javier Milei la ley de Financiamiento Universitario

La medida, que fue convocada para realizarse durante 24 horas en todo el país, no será sólo de inactividad académica y administrativa, sino que incluirá acciones en la vía pública para informar a la sociedad sobre la situación crítica de las instituciones del sector. 

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La ley de Financiamiento Universitario, que fue ratificada por la Justicia, sigue sin ser ejecutada por la administración libertaria, lo que las organizaciones sindicales definen como un hecho de "gravedad inusitada". 

Desde la FEDUN y la FATUN advirtieron que, si el Gobierno nacional no se allana a la ley con su consiguiente actualización de las partidas presupuestarias y los salarios, el plan de lucha se profundizará en las próximas semanas, lo que pondría en riesgo el normal desarrollo del calendario académico 2026. 

La ley de Financiamiento Universitario, que fue ratificada por la Justicia, sigue sin ser ejecutada por la administración libertaria, lo que las organizaciones sindicales definen como un hecho de "gravedad inusitada".&nbsp;Desde la FEDUN y la FATUN advirtieron que, si el Gobierno nacional no se allana a la ley con su consiguiente actualización de las partidas presupuestarias y los salarios, el plan de lucha se profundizará en las próximas semanas, lo que pondría en riesgo el normal desarrollo del calendario académico 2026.&nbsp;googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Gentileza FATUN.
Gentileza FATUN.

"Estamos frente a un ajuste sin precedentes sobre la universidad pública. En poco más de un año, perdimos cerca del 48% de nuestro salario real, mientras el Gobierno se niega a cumplir una ley que es legítima y está vigente", sostuvo el secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci, en declaraciones consignadas por el portal Mundo Gremial. 

Los docentes de esa organización sindical, bajo la consigna "No hay universidad de calidad sin salarios dignos", exigen la apertura de paritarias con el fin de recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación y el desfinanciamiento presupuestario. 

Desde la FATUN, que agrupa al personal administrativo, técnico y de servicios, se adviritó que una recomposición salarial "no puede esperar" y se convocó a concretar la protesta bajo las premisas de "unidad, solidaridad y organización".

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