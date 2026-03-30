Paro universitario: docentes inician su tercera semana de protestas en reclamo de una recomposición salarial

Este lunes 30 comienza la tercera semana del paro nacional universitario, en un contexto de creciente conflicto entre los docentes y el Gobierno, con reclamos por la recomposición salarial y la aplicación de la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso en 2025.

La medida de fuerza es impulsada por las federaciones docentes Conadu y Conadu Histórica, que buscan reabrir la discusión salarial y advierten sobre un fuerte deterioro de los ingresos frente a la inflación. La protesta es por 72 horas y se extiende hasta el miércoles 1 de abril inclusive.

Un informe difundido por docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) precisó que el salario real se ubica en un mínimo histórico: 35,6% por debajo de noviembre de 2023 y 2,7% por debajo de los niveles más bajos registrados en 2004.

En el marco de la profundización del conflicto, este lunes y martes se realizarán protestas frente al domicilio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La iniciativa incluye el dictado de clases abiertas en la vía pública, impulsadas por docentes y estudiantes de la AGD-UBA y el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, en el barrio porteño de Caballito.

Desde los sectores convocantes señalaron que eligieron ese lugar para visibilizar una fuerte desigualdad: afirman que gran parte de los docentes cobra alrededor de $250.000, mientras que funcionarios nacionales -entre ellos el propio Adorni- registraron aumentos en sus ingresos o patrimonio, en contraste con el ajuste en el sistema universitario y la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento.

Universidades sin actividades, protestas en agenda y una nueva marcha nacional en camino





La hoja de ruta incluye, además de las jornadas de protesta, acciones para visibilizar el conflicto como clases abiertas y plenarios, y la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria junto al Frente Sindical de Universidades Nacionales, prevista para el 23 de abril.

El paro también impacta en el funcionamiento de las casas de estudio, con facultades que permanecerán cerradas hasta el martes en el marco de la jornada de lucha. En el caso de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) lleva adelante un paro docente y no docente hasta el 4 de abril "en defensa de la universidad pública y por salarios dignos".

Docentes universitarios realizan una medida de fuerza por 72 horas en reclamo de recomposición salarial (Archivo).

A su vez, en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el gremio ADULP resolvió profundizar las medidas de fuerza durante estos días, en línea con el plan de lucha que se replica en distintas regiones del país.

Se esperan concentraciones en las inmediaciones de distintas sedes universitarias y posibles movilizaciones, aunque por el momento no hay detalles confirmados sobre fechas, horarios ni puntos de encuentro.