Paro docente en la UBA: qué se reclama y cuándo finaliza

La Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) concretan este miércoles un paro de actividades para denunciar un intento de restringir el derecho constitucional a la huelga por parte del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

En ese sentido, los sindicatos, que convocaron a la huelga por 24 horas, consideraron "provocador" un comunicado de la cartera a cargo de Sandra Pettovello, al entender que "responsabiliza" a los gremios de "no garantizar el derecho a la educación" con las medidas de fuerza contra el Gobierno nacional.

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Además, ratificaron su participación en la Cuarta Marcha Federal Universitaria, convocada para el próximo 12 de mayo con el fin de rechazar lo que consideran "una política de pauperización de los salarios y de asfixia del funcionamiento de las universidades públicas".

En el comunicado cuestionado, el Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores de las universidades nacionales a que "informen las medidas que tomaron para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes", a los que definió como "víctimas de los paros impulsados por los gremios" del sector.

Además, les exigió un "plan de contingencia" para recuperar las clases perdidas.

Por su parte, ADUBA y APUBA en una comunicado conjunto advirtieron: "Rechazamos el intento del Ministerio de Capital Humano de restringir nuestro derecho constitucional a la huelga".

Por su lado, el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, cuestionó el parte informativo. "Desde nuestro gremio docente, repudiamos y rechazamos el comunicado del Ministerio de Capital Humano, donde se nos responsabiliza de no garantizar el derecho a la educación. Quien debe hacerlo es el Gobierno nacional a través de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello", manifestó.

El jefe sindical remarcó que dicha funcionaria, "en vez de sacar comunicados a través de las redes sociales, debe ponerse a trabajar exigiéndole a su Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, que ya tiene dos fallos judiciales en ese sentido".

En tanto, mediante otro comunicado conjunto, ADUBA y APUBA reiteraron su malestar por la situación que atraviesan las universidades nacionales.

"Desde el primer día de su mandato, el Gobierno (de Javier Milei) inició el desarrollo de una política de pauperización de los salarios y de asfixia del funcionamiento de las universidades públicas. En esa línea y con su acostumbrada dosis de cinismo, solicita 'un plan de contingencia para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios'", señalaron al apuntar contra el parte informativo de la cartera de Pettovello.

Los sindicatos, en el mismo texto, sostuvieron que la gestión libertaria, "al mismo tiempo, profundiza la crisis de la educación superior con la definición unilateral de salarios que pierden mes a mes con la inflación y con el incumplimiento absoluto de la Ley de financiamiento Universitario, ordenada ya en dos oportunidades por el Poder Judicial".