Docentes anunciaron un paro nacional de 24 horas en universidades públicas para este viernes

Este martes, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) anunció un paro total de actividades por 24 horas para este viernes en reclamo de mejoras salariales y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida de fuerza fue anunciada en medio de un creciente conflicto en las universidades públicas y luego de la toma de los colegios preuniversitarios Nacional de Buenos Aires y Carlos Pellegrini, dependientes de la UBA.

Desde el gremio señalaron que la protesta busca exigir la "urgente convocatoria a paritarias", además de una recomposición salarial para los trabajadores del sector.

Según detallaron, los docentes universitarios necesitan un incremento del 52,1% para recuperar el poder adquisitivo perdido desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

En esa línea, la organización sindical advirtió que la situación económica de las universidades nacionales es "crítica" y apuntó contra la falta de respuestas del Gobierno nacional ante los reclamos salariales.

En ese contexto, la Fedun aseguró que el paro de este viernes será solo el comienzo de un plan de lucha más amplio. Además de la huelga, el gremio convocó a dos semanas de visibilización del conflicto universitario a partir del próximo 1 de junio. Durante ese período se realizarán clases abiertas, abrazos simbólicos y distintas actividades de protesta en universidades públicas de todo el país.

El objetivo de las medidas será exponer ante la sociedad la situación que atraviesan los docentes, investigadores y trabajadores universitarios, así como también el impacto que la falta de financiamiento tiene sobre el sistema científico y académico nacional.

La tensión en el ámbito universitario creció en las últimas horas luego de que estudiantes decidieran tomar el Colegio Nacional de Buenos Aires y el Carlos Pellegrini para reclamar mayores recursos y denunciar el deterioro presupuestario de las instituciones educativas públicas.