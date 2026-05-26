Javier Milei lució el mameluco de YPF para recibir a Horacio Marín en Olivos: foco en RIGI y exportaciones

Tras el anuncio de una megainversión en Vaca Muerta para aumentar la exportación de petróleo, el presidente de la Nación, Javier Milei, se reunió en la Quinta de Olivos con el CEO de YPF, Horacio Marín. El foco estuvo en los proyectos energéticos presentados en el marco del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones).

El Jefe de Estado lució el mameluco de la petrolera con mayoría de acciones estatales, expropiada en 2012, para recibir al ejecutivo a cargo, quien tomó una foto selfie de ambos.

Luego, Marín la compartió en la red social X y dio detalles: "Nuestro objetivo de país es claro: que Argentina exporte más de 30 mil millones de dólares en energía hacia 2031".

Javier Milei se reunió con Horacio Marín en Olivos

"Junto al presidente -continuó su mensaje Marín-, analizamos el presente de la industria energética argentina y avanzamos en los proyectos presentados en el marco del RIGI, así como en las nuevas iniciativas que estamos desarrollando junto a nuestros socios estratégicos".

Mientras la mesa política retomaba los encuentros en la Casa Rosada y concretaba el envío del "SuperRIGI" al Congreso, Milei recibió a Marín en la residencia presidencial, donde suele permanecer la mayoría de su tiempo.

Milei en Olivos y la mesa política en la Casa Rosada.

Ocurre pocos días después de que YPF confirmara el proyecto LLL Oil que implicará "una inversión de USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta. Se trata del programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina".

Marín comunicó al respecto que "esto es mucho más que una inversión. Es el inicio de una nueva etapa. Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años. Lo vamos a lograr con pasión, con la milla extra y con ejecución de excelencia. Estamos construyendo una compañía y una industria de clase mundial".

Zona donde se realizará el proyecto de LLL Oil según YPF.

Es otra muestra de la expansión del sector energético que crece junto con minería y la intermediación financiera, mientras que otros como la industria y el comercio acumulan caídas, según el INDEC.

El cálculo oficial es de una inversión de USD 25.000 millones en los próximos 15 años. "Esta iniciativa constituye el proyecto de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI hasta el momento", subrayaron a cronica.com.ar fuentes de YPF al momento del anuncio.

A su vez, destacaron que "el RIGI constituye un catalizador clave para hacer posible una iniciativa de esta magnitud y potenciar el desarrollo a gran escala de Vaca Muerta, consolidando un nuevo horizonte de inversiones, exportaciones y crecimiento para la Argentina".