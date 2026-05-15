YPF anunció inversión de USD 25.000 millones en Vaca Muerta para la exportación de petróleo

"En toda la vida del proyecto va a generar más USD 100.000 millones en exportaciones", estimó el CEO de YPF Horacio Marín al anunciar esta tarde la mayor propuesta de inversión presentada bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La empresa con mayoría de acciones estatales informó así el proyecto LLL Oi: "una inversión de USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta. Se trata del programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina".

El jefe de Gabinete Manuel Adorni estuvo a cargo de anticipar cerca de las 17 en la red social X lo que luego especificó Marín: "En minutos se conocerá una de las inversiones más importantes de la historia de nuestro país. Dios bendiga a la República Argentina. Fin".

Zona donde se realizará el proyecto de LLL Oil según YPF.

Marín aseguró que "esto es mucho más que una inversión. Es el inicio de una nueva etapa. Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años. Lo vamos a lograr con pasión, con la milla extra y con ejecución de excelencia. Estamos construyendo una compañía y una industria de clase mundial".

Es otra muestra de la expansión del sector energético que crece junto con minería y la intermediación financiera, mientras que otros como la industria y el comercio acumulan caídas, según el INDEC.

Javier Milei celebró el anuncio de YPF para Vaca Muerta

Al estilo de su par estadounidense Donald Trump, el presidente de la Nación, Javier Milei, celebró la noticia de inversión en la red social X: "MAGA, VLLC".

El slogan que usa el republicano en el norte para decir "Make America Great Again", el líder de La Libertad Avanza lo usa para "Make Argentina Great Again", traducido al español: "Hacer a la Argentina grande de nuevo".

El proyecto estima una inversión de USD 25000 en los próximos 15 años.

El cálculo oficial es de una inversión de USD 25.000 millones en los próximos 15 años. "Esta iniciativa constituye el proyecto de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI hasta el momento", subrayaron en diálogo con cronica.com.ar fuentes de YPF.

A su vez, destacaron que "el RIGI constituye un catalizador clave para hacer posible una iniciativa de esta magnitud y potenciar el desarrollo a gran escala de Vaca Muerta, consolidando un nuevo horizonte de inversiones, exportaciones y crecimiento para la Argentina".

Los detalles del proyecto LLL Oil de YPF

El proyecto, desarrollado íntegramente por YPF, prevé la perforación de 1.152 pozos y alcanzará un plateau de producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032.

La producción de crudo estará destinada 100% al mercado de exportación y será evacuada a través de VMOS, la cual está conformada por la propia YPF junto a Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Shell.

En tanto que el gas natural asociado producido será destinado al abastecimiento del mercado local.

El CEO de YPF Horacio Marín.

Se estima que LLL Oil generará exportaciones por alrededor de USD 6.000 millones anuales hacia 2032 y creará aproximadamente 6.000 puestos de trabajo directos durante su desarrollo.

LLL Oil es un proyecto único por su escala, integración y potencial exportador. Contempla el desarrollo integrado del potencial productivo en áreas geográficamente contiguas de Vaca Muerta, aprovechando sinergias operativas y económicas que permitirán alcanzar niveles de eficiencia y competitividad de clase mundial. Las áreas compartirán instalaciones de superficie, equipos de perforación, sets de fractura y la logística asociada al suministro de arena y agua, entre otros recursos estratégicos. Este esquema permitirá maximizar el desarrollo del recurso y acelerar la generación de valor para el país.



