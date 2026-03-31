"The Boys of Dungeon Lane": Paul McCartney anuncia nuevo álbum solista a los 83 años

A sus 83 años, Paul McCartney confirmó el lanzamiento de The Boys of Dungeon Lane, su primer álbum de estudio en cinco años. Se trata de su disco número 18 como solista y verá la luz el próximo 29 de mayo de 2026, marcando un nuevo capítulo en una de las carreras más influyentes de la música popular.

El álbum presenta una fuerte impronta autobiográfica, con canciones que evocan sus recuerdos de la Liverpool de la posguerra. El título nace de una calle del barrio de Speke, cercana al río Mersey, donde el joven McCartney solía pasar horas observando aves, una imagen que el propio artista recuperó en distintas entrevistas como parte de su universo creativo.

El primer adelanto, "Days We Left Behind", fue estrenado en BBC Radio Merseyside y muestra un tono nostálgico y reflexivo. Con una base acústica sencilla, la canción recorre escenas de juventud y hace una referencia directa a los inicios de The Beatles, mencionando Forthlin Road, la casa donde McCartney creció y donde comenzó a escribir canciones junto a John Lennon.

Paul McCartney presenta The Boys of Dungeon Lane, un álbum íntimo que recorre sus recuerdos de infancia en Liverpool

"Son muchos recuerdos de Liverpool", explicó el artista tiempo atrás en su podcast Life In Lyrics, donde también recordó: "No teníamos casi nada, pero no importaba porque la gente era extraordinaria".

El disco fue producido por Andrew Watt, reconocido por su trabajo con figuras como Ozzy Osbourne y The Rolling Stones. Según trascendió, el vínculo entre ambos comenzó en 2021 durante un encuentro informal que derivó en las primeras ideas del álbum, incluyendo la canción que abre el tracklist, "As You Lie There".

A diferencia de McCartney III (2020), grabado casi en soledad durante el confinamiento, este nuevo proyecto fue concebido como un trabajo más colaborativo. Las sesiones se extendieron durante varios años, en paralelo a su intensa actividad, que incluyó giras, su participación en el documental Get Back y proyectos vinculados a su historia con Wings.

El nuevo trabajo del ex The Beatles incluye "Days We Left Behind", un adelanto cargado de nostalgia y referencias a sus inicios junto a John Lennon

El lanzamiento llega en un momento en el que McCartney revisita activamente su legado, tras haber participado también en producciones recientes sobre The Beatles y su etapa posterior, además de obtener un premio Grammy por "Now and Then", presentado como el último sencillo del grupo.

The Boys of Dungeon Lane contará con 14 canciones y promete un recorrido sonoro que integra distintas etapas de su carrera, desde el rock más clásico hasta las armonías que marcaron a generaciones.

Tracklist de "The Boys of Dungeon Lane"

As You Lie There

Lost Horizon

Days We Left Behind

Ripples in a Pond

Mountain Top

Down South

We Two

Come Inside

Never Know

Home to Us

Life Can Be Hard

First Star of the Night

Salesman Saint

Momma Gets By

Con este anuncio, Paul McCartney reafirma su vigencia y demuestra que, incluso después de más de seis décadas de trayectoria, sigue encontrando nuevas formas de contar su historia a través de la música.